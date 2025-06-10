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司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

記者顏伶如／即時報導
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司法部長邦迪。（路透）
司法部長邦迪。（路透）

聯邦調查局(FBI)日前懸賞5萬元獎金，請求社會大眾協助指認在洛杉磯街頭騷亂中朝聯邦幹員丟石頭的一名男子。司法部長邦迪(Pam Bondi)9日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說，嫌犯身分剛剛獲得證實，FBI查出嫌犯是雷亞(Elpidio Reyna)，「現在正在搜索他的住家，他將被列入通緝要犯(Most Wanted list)名單」。

加州中區聯邦檢察官艾賽利(Bill Essayli)指出，雷亞就是被目擊者拍到在加州派拉蒙市(Paramount)朝聯邦幹員丟石頭的蒙面男子。

加州中區聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）。（路透）
加州中區聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）。（路透）

根據目擊影片，戴著帽子且蒙面的雷亞7日下午3時30分在派拉蒙阿朗達大道(Alondra Blvd)以石頭攻擊警車與警察。

福斯新聞網報導，FBI透過5萬元懸賞接到民眾提供線索，雷亞因此被捕。根據FBI調查，雷亞朝聯邦執法機關的車輛丟石頭，導致車輛毀損，一名聯邦幹員受傷。

邦迪接受漢尼提專訪時說，雷亞被FBI查出下落，「也就是說，你跑得了，但躲不了。我們是動用聯邦力量在抓你。你若攻擊警察，打劫商店或行搶，朝警察吐口水，我們都會抓你」。

她說，根據霍布斯法案(Hobbs Act)，聯邦機關有權緝捕搶劫者、拿汽油彈攻擊者以及其他犯罪者。

邦迪表示，在洛杉磯騷亂事件中洗劫加州商家的暴徒，最高將面臨20年有期徒刑，朝聯邦執法人員吐口水的群眾也將坐牢。

影片來源：YouTube@Fox News

FBI 加州 洛杉磯

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