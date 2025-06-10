司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長邦迪。（路透）

聯邦調查局(FBI )日前懸賞5萬元獎金，請求社會大眾協助指認在洛杉磯 街頭騷亂中朝聯邦幹員丟石頭的一名男子。司法部長邦迪(Pam Bondi)9日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說，嫌犯身分剛剛獲得證實，FBI查出嫌犯是雷亞(Elpidio Reyna)，「現在正在搜索他的住家，他將被列入通緝要犯(Most Wanted list)名單」。

加州 中區聯邦檢察官艾賽利(Bill Essayli)指出，雷亞就是被目擊者拍到在加州派拉蒙市(Paramount)朝聯邦幹員丟石頭的蒙面男子。

加州中區聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）。（路透）

根據目擊影片，戴著帽子且蒙面的雷亞7日下午3時30分在派拉蒙阿朗達大道(Alondra Blvd)以石頭攻擊警車與警察。

福斯新聞網報導，FBI透過5萬元懸賞接到民眾提供線索，雷亞因此被捕。根據FBI調查，雷亞朝聯邦執法機關的車輛丟石頭，導致車輛毀損，一名聯邦幹員受傷。

邦迪接受漢尼提專訪時說，雷亞被FBI查出下落，「也就是說，你跑得了，但躲不了。我們是動用聯邦力量在抓你。你若攻擊警察，打劫商店或行搶，朝警察吐口水，我們都會抓你」。

她說，根據霍布斯法案(Hobbs Act)，聯邦機關有權緝捕搶劫者、拿汽油彈攻擊者以及其他犯罪者。

邦迪表示，在洛杉磯騷亂事件中洗劫加州商家的暴徒，最高將面臨20年有期徒刑，朝聯邦執法人員吐口水的群眾也將坐牢。

影片來源：YouTube@Fox News