民主黨淡化街頭暴力 正中米勒下懷

民主黨人士對洛杉磯街頭暴力輕描淡寫的處理方式，對於白宮「遣返沙皇」 (deportation czar)米勒(Stephen Miller)而言剛好正中下懷。（歐新社）

華爾街日報(WSJ))編輯委員會(Editorial Board)社論10日指出，民主黨 人士對洛杉磯街頭暴力輕描淡寫的處理方式，對於白宮「遣返沙皇」(deportation czar)米勒(Stephen Miller)而言剛好正中下懷，米勒早就期待有朝一日能跟庇護城市(sanctuary city)產生衝突，各種動亂景象反而有助於輿論支持川普總統以強硬態度落實遣返政策。

對洛杉磯地區移民掃蕩行動的抗議演變成車輛被縱火、商家遭搶，主要高速公路路斷被占據。執法警察與移民官員被人丟石頭、煙火襲擊，抗議人士把聯邦大樓外的混凝土路樁砸毀，拿碎片做為武器。川普總統周末期間下令動員加州國民兵(California National Guard)，民主黨加州州長紐森(Gavin Newsom)9日則說要對川普提告。

華爾街日報社論寫道，紐森批評川普出動國民兵的手段「帶有煽動意味」(inflammatory)，但近代歷史事件則顯示，抗議人士如果要轉變成暴力，其實並不需要受到挑釁，實例包括2020年非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)死亡後引發大規模抗議、洛杉磯加大 (University of California, Los Angeles)反猶太抗議活動，以及洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)去年秋季贏得美職大聯盟(Major League Baseball，MLB)世界大賽(World Series)後，狂歡群眾洗劫商店、燒毀公車，還向維持秩序的警察扔煙火。

8日晚間，洛杉磯警察局長麥唐諾(Jim McDonnell)被媒體問到是否有必要動用國民兵時答道：「看看今晚狀況，已經失控了。」

社論指出，洛杉磯發生的一切，都將讓長期擔任川普移民政策顧問的米勒感到滿意，民主黨對暴力淡化處理的因應方式，剛好符合米勒的盤算，紐森與民主黨官員的回應，與絕大多數美國民眾對於脫序並無耐心的立場並不符合。

編輯委員會指出，紐森與民主黨人士可以對在掃蕩行動裡被波及的守法移民展現同情心，但同一時間也應該譴責暴力，「這麼做才符合他們的自身利益，因為暴力延燒將讓米勒主張遣返所有非法移民 、終止合法移民的政策，獲得更多民意支持」。