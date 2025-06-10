紐時：社群媒體出現洛杉磯抗議的假影像與陰謀論

洛杉磯一名警察在抗議活動中穿上防暴裝備。(歐新社)

紐約時報10日報導，掃蕩無證移民行動在洛杉磯 釀成大規模抗議與街頭騷亂，近日社群媒體 開始出現假影像以及帶風向的陰謀論說詞，傳達訊息用意在於煽動對移民的仇恨，以及對政治領袖的厭惡，尤其是民主黨 政治人物。

報導指出，出現於社群媒體的許多照片、影片及發文內容誤導，營造整個城市都陷入暴力的不實印象，但衝突其實只出現在幾個地點。就在Waymo無人駕駛計程車遭人縱火燃燒的同時，社群媒體也流傳著假照片，散布陰謀論聲勝這波抗議是早已規畫的挑釁行為。

川普總統周末期間下令出動加州國民兵(California National Guard)維護秩序，來自洛杉磯附近一座軍事基地的700名陸戰隊(Marines)10日將負責維護聯邦建築物安全，網路上則出現1983年電影「霹靂藍天使」( Blue Thunder)劇照，聲稱是陸戰隊進駐洛杉磯之後的武裝行動。

克萊門森大學(Clemson University)媒體鑑識中心(Media Forensics Hub)研究員林維爾(Darren L. Linvill)說，保守派人士在網路上「以表演方式製造騷亂」，以便強化川普指稱「洛杉磯已被暴力叛亂份子占據」的說法。

林維爾說，這些網路圖文發布也有「自我應驗」(self-fulfilling)的效果，因為發布之後引起關注，就會有更多抗議人士走上街頭。

取自馬來西亞建材批發商網站的一張磚頭照片，在社群媒體被說是證據，聲稱洛杉磯騷亂是民主黨富豪金主索羅斯(George Soros)手下團體策畫。周末期間，磚頭照片在社群媒體X發布，指稱磚頭被放在移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)辦公室附近，讓民主黨激進分子使用。

紐約時報報導，X網站貼出社群公告(Community Note)，說明磚頭照片與這波街頭抗議無關，但照片還是被轉發80多萬次，其中包括多個看起來是假帳號的中文帳號。

媒體、科技與法律研究組織「新聞自由」(Free Press)資深顧問班納維德茲(Nora Benavidez)說，發生類似社會事件時，虛假信息(disinformation)迅速大規模擴散，事實查證完全根不上腳步。