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華郵：在洛杉磯ICE掃蕩行動落網的某些無證客 已被遣返

華郵：在洛杉磯ICE掃蕩行動落網的某些無證客 已被遣返

記者顏伶如／即時報導
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移民執法局在洛杉磯大規模追捕無證移民，引發民眾在市中心聯邦大樓前示威抗議。(美聯社)
移民執法局在洛杉磯大規模追捕無證移民，引發民眾在市中心聯邦大樓前示威抗議。(美聯社)

華盛頓郵報10日報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)日前在洛杉磯地區掃蕩無證移民引起抗議演變成街頭暴動，某些遭到拘捕的無證客已經被遣返。23歲墨西哥薩巴特克原住民(Zapotec)男子費南多(Juan Fernando)6日在服裝廠被捕之後，不到48小時就被遣送回到祖國。

費南多家屬受訪時說，費南多告訴父母，他被帶到國際橋梁旁邊，被告知要過橋返回墨西哥；費南多表示，當時以為在一份新冠病毒檢測同意書上簽名，後來查覺可能無意間簽下遣返同意書。

費南多6日在洛杉磯的「氣氛服飾」(Ambiance Apparel)服裝廠被捕，遣送程序快馬加鞭完成，家屬表示連找律師都來不及。家屬說，費南多沒有犯罪前科，在美國生活已四年。

報導指出，洛杉磯無證客掃蕩引起大規模街頭暴動，全國其他城市陸續傳出類似抗議，但川普政府迄今尚未公布有多少無證移民在這波行動遭到拘捕。國土安全部公布在這次行動中被捕的16名前科犯資料，定罪紀錄包括搶劫、性攻擊、持有毒品等。

移民倡議團體則說，根據搜集得到訊息，超過200人遭到拘留，其中許多人並無犯罪前科。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)南加州州分部移民權益部主任畢特朗(Eva Bitran)說，遭到拘留的無證移民當中，有一名婦女是開車送4歲兒子去托兒所的路上被攔下。畢特朗說，有無證移民在洗車場、家得寶(Home Depot)分店紛紛被帶走。

移民倡議團體與社區服務機構成立求助專線與緊急應變網絡(rapid response network)，人道移民權利聯盟」(Coalition for Humane Immigrant Rights，CHIRLA)發言人馬利歐-卡布拉(Jorge-Mario Cabrera)說，截至8日晚間為止，緊急電話累計接到120多通移民家屬求助電話。

移民 洛杉磯 墨西哥

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