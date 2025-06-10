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紐森指川普政府部署陸戰隊「公然濫權」 將再提告阻止

編譯高詣軒／即時報導
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洛杉磯數百人群眾聚集聯邦政府大樓前，手舉標語「人民訴求：停止驅逐」，與手持盾牌、全副武裝的國民兵對峙。（中央社）
洛杉磯數百人群眾聚集聯邦政府大樓前，手舉標語「人民訴求：停止驅逐」，與手持盾牌、全副武裝的國民兵對峙。（中央社）

美國北方司令部9日宣布動員約700名美國陸戰隊員，協助保護加州洛杉磯地區的聯邦人員和財產。加州州長紐森說，將對陸戰隊被部署到洛杉磯提告。

紐森在社群媒體呼籲民眾「清醒過來」，「美國陸戰隊為寶貴的國家目的服務，即保護民主。他們不是政治棋子」。他並指控，國防部長赫塞斯非法將陸戰隊部署到街頭，好讓川普在周末的（閱兵）遊行能拿來說嘴，「這是公然濫權。我們將提告來阻止」。

英國廣播公司（BBC）報導，此前紐森和加州檢察長邦塔已就美國總統川普在沒有紐森授權下，就向洛杉磯部署國民兵提告川普政府。

BBC在洛杉磯的記者指出，9日在洛杉磯街上的民眾愈來愈多，但並未看見8日晚間那樣的暴力或趁機打劫情形，洛杉磯情勢基本上相較上周末已平靜不少。但洛杉磯市各地仍存在緊張，尤其因為700名現役陸戰隊員將部署的消息。

陸戰隊和國民兵的任務似乎將是保護聯邦財產和移民官員等聯邦政府人員。BBC說，部署陸戰隊是一次升級，陸戰隊員出現在洛杉磯街頭將是極不尋常狀況，已讓洛杉磯許多社區感到驚慌。陸戰隊員可能最快當地10日到達。

洛杉磯 紐森 加州

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