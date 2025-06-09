川普影射洛杉磯示威者「拿錢辦事」加州州長嗆「有種抓我」

美國總統川普8日準備搭乘空軍一號前與記者交談。(路透)

加州 洛杉磯因掃蕩無證移民行動爆發街頭示威已經進入第三天，美國總統川普 7日無視州政府官員強烈反對，援引「暴亂法」（Insurrection Act）下令調動2000名國民兵因應局勢，此舉引發對正當性的質疑。川普8日又發文稱「拿錢的暴動者」（Paid Insurrectionists），疑似暗示衝突背後有人刻意操縱，但並未提供更多說明。

紐約時報報導，美國從1965年以來，還沒有總統在未經州長同意的情況下動員該州國民兵。川普援引一項鮮少使用的法律，該法允許總統在發生「叛亂或對美國政府權威構成叛亂威脅」時，繞過州長直接出兵。紐森 批評此舉是對「州主權的嚴重侵犯」，並要求川普撤回命令。

隨著洛市街頭的警民對峙持續升級，川普與州地方官員的交鋒也越演越烈。

川普8日晚間在自家真實社群發文寫道：「拿錢的暴動者！」除此之外並未多加解釋或引述，應是暗示示威群眾拿錢辦事，背後有人操縱衝突。

川普的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）一度揚言，若干預移民執法人員行動，將逮捕加州州長紐森與洛杉磯市長巴斯。

對此，紐森不甘示弱回嗆：「湯姆，來抓我吧。」他還說，「霍曼知道哪裡可以找到我」。另外，紐森呼籲霍曼應該放過那些只想好好過日子的人。紐森提到，他並未與霍曼直接聯絡。