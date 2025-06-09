洛杉磯為何爆發抗議？川普派兵又為何讓加州州長不滿？

洛杉磯警方在抗議行動中發射軟彈。(美聯社)

由美國總統川普 下令派遣的數百名國民兵 周日（8日）在進駐洛杉磯 幾小時後，就立即面對了抗議群眾。這些抗議群眾不滿移民與海關執法局（ICE）在南加州地區展開大規模行動打擊無證移民。

一群抗議者在洛杉磯市中心大都會拘留中心前抗議時，爆發了衝突，而稍早在上周六（7日）也發生過類似的情況，當時一群聯邦執法人員向拘留中心外的示威人士發射閃光彈和催淚瓦斯罐。

在帕拉蒙市及鄰近的康普頓市爆發移民官員與示威者的衝突、一輛車被縱火焚燒後，川普在7日簽署備忘錄，下令派遣至少2,000名國民兵到洛杉磯郡。

這是數十年來首次在未經州長要求下動員國民兵。加州州長紐森（Gavin Newsom）於周日回應，呼籲撤銷該命令，將國民兵控制權交還州政府。

洛杉磯抗議人士8日在煙霧中面對警方。(路透)

以下是這場衝突爆發的原因與爭議點：

Ｑ：洛杉磯抗議活動是如何開始的？

上周， 移民與海關執法局官員在處執行搜查令，包括在洛杉磯時尚區（ Fashion District）一座服飾倉庫外進行搜查，理由是法官認定雇主為部分員工使用造假文件。當時場面趨向緊張，人群試圖阻止聯邦執法人員開車離開。

此外，洛杉磯市中心一座聯邦大樓周圍上周五也出現抗議行動，因為傳出被拘留者被關在該大樓地下室。

移民倡權人士說，家得寶（Home Depot）和Dale's甜甜圈商店外也出現有移民遭拘留。

到了上周六，洛杉磯縣派拉蒙市爆發抗議活動，因為聯邦執法人員顯然在當地執行移民查緝行動。

在派拉蒙的抗議活動持續到晚上，數百名示威者聚集在一家甜甜圈店附近，當局拉起鐵網阻止人群聚集。抗議者也再次聚集在洛杉磯市中心的聯邦大樓外，包括一座拘留中心，當地警方宣它是非法集會，並開始逮捕人員。

洛杉磯郡警長盧納（Robert Luna）表示，聯邦執法人員在警方到達現場之前發射了非致命彈藥。

Ｑ：誰遭到逮捕拘留？

美國國土安全部發表聲明說，移民與海關執法局在洛杉磯的行動在過去一周逮捕118名移民，其中包括上周五行動中的44人。國土安全部表示，被捕人員包括5名與犯罪組織有關的人員和有犯罪前科的人員。

在上周五的逮捕行動後，抗議群眾當晚聚集在聯邦拘留中心外，高喊「釋放他們，讓他們留下來！」

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）周日受訪時表示，政府不會讓「2020年情況」重演。美國明尼蘇達州在2020年發生「黑人的命也是命」抗議活動，抗議美國警方暴力執法，示威活動在各地蔓延。

她說：「總統知道（加州州長紐森）會做出錯誤的決定，所以總統選擇維持這區的安全，而不是等待紐森州長恢復理智。這也是這些國民兵被聯邦動員的原因，他們可以運用他們的特殊技能維持和平。」

Ｑ：川普對洛杉磯抗議活動有何評論？他為什麼要部署2,000國民兵？

川普在上周六晚間下令向洛杉磯郡部署至少2,000名國民兵，「駐紮60天，或由國防部長酌情決定」。他並且在社群平台貼文，表示抗議群眾在未來的抗議活動中將不再被允許佩戴口罩。

川普發文說：「如果加州州長紐森和洛杉磯市長巴斯無法做好他們的工作，而每個人都知道他們做不到，那麼聯邦政府就會介入並解決問題，解決暴動和搶劫問題，以應該解決的方式解決！！！」

Ｑ：加州州長紐森為何反對國民兵進駐？

紐森周日表示他已正式請求白宮撤銷這一「非法」部署，他呼籲國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）撤銷將國民兵聯邦化的命令，表示國民兵在沒有適當的訓練或命令的情況下部署到洛杉磯，「有可能使局勢嚴重升級」。

紐森表示，「目前沒有必要在洛杉磯部署國民兵，以這種非法的方式部署國民兵如此長時間，是對州主權的嚴重侵犯，似乎是故意激化局勢，同時剝奪州政府將這些人員和資源部署到真正需要的地方。」

白宮發言人傑克森回應說，「川普總統介入恢復法律和秩序是合理的。」他說，紐森宣稱川普總統介入之前，洛杉磯沒有面臨麻煩，這種說法是「赤裸裸的謊言」。

據北方司令部，加州國民警衛隊第79步兵旅戰鬥隊約300名士兵已經部署到大洛杉磯地區的三個地點，重點是「聯邦財產和人員的安全與保護」。

赫塞斯則表示，如果抗議活動加劇，下一步可能會派遣海軍陸戰隊。

Ｑ：川普干預洛杉磯為何引發爭議？

儘管洛杉磯警方表示抗議活動基本上是和平的，但川普卻強烈介入並派遣國民兵進行干預，引發加州州長紐森不滿。英國廣播公司（BBC）分析，川普對洛杉磯的干預，是他渴望進行的一場政治行動。

川普在去年的總統競選活動中，承諾他不會容忍美國街頭的左翼違法行為。近期在加州爆發的抗議活動，讓川普有機會兌現承諾。BBC指出，川普的行動將激勵其核心支持者，並可能影響關心公共安全的政治獨立人士。

不過，民主黨人士表示，政府使用戴著面具、身著軍用裝備的移民官員在餐廳和商店逮捕平民的行為，具有煽動性，而川普急於部署國民兵是沒道理的。

新澤西州參議員布克說：「總統在沒有被要求的情況下就這麼做，打破了幾代人的傳統，只會加劇局勢，讓事情變得更糟。」