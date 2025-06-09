ICE掃蕩無證客爆抗爭 川普派2000國民兵進駐洛杉磯維安

洛杉磯抗議行動失控，警方8日在高速公路旁與抗議者對峙。(歐新社)

聯邦移民及海關執法局(ICE)在加州洛杉磯 掃蕩非法移民引發抗議，進而演變成警民衝突與騷亂的情況日益混亂；川普 總統7日晚斥責加州州長紐森(Gavin Newsom)無能，罔顧紐森與洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)的反對，簽署備忘錄，動員2000名國民兵 進駐洛杉磯維安。

群眾占領公路 遭驅離逮捕

有線電視新聞網(CNN)與洛杉磯時報報導，洛杉磯警察局8日宣布抗議集會違法後，示威者湧上街頭，抗議行動在下午3時許，從市中心擴散至101號高速公路；抗議群眾湧上101號高速公路雙向車道，並在101號和110號高速公路交匯處造成嚴重的交通混亂情況，該地點靠近日前抗議人士被捕後遭關押的大都會拘留中心。

洛杉磯群眾抗議移民局執法愈演愈烈，7日開始失控，川普下令國民兵到洛杉磯維持秩序。圖為洛杉磯的抗議活動7日失控，群眾縱火燒車。(路透) 洛杉磯群眾抗議移民局執法愈演愈烈，7日開始失控，川普下令國民兵到洛杉磯維持秩序。圖為洛杉磯抗議活動7日失控，群眾縱火燒車。(路透) 洛杉磯抗議行動失控，川普下令國民兵進駐，維持秩序。圖為抗議者對國民兵喊話。(歐新社)

抗議群眾占領車道，執法人員試圖驅離沿閘道衝上高速公路的抗議人士，導致101號公路全面封閉約90分鐘；洛杉磯警局表示，已逮捕多名抗議者，而CNN記者目睹警方將抗議人士壓制在地並上銬帶走。

貝斯8日晚在記者會上表示，數百名示威者跑上高速公路，另有數千人占領附近街道。

美聯社與哥倫比亞廣播公司新聞報導，國民兵抵達洛杉磯數小時後，國民兵與抗議群眾便發生衝突，抗議群眾朝國民兵前進並高聲辱罵，警方與國民兵則向示威群眾發射閃光彈和催淚瓦斯，試圖驅散人潮。

這場衝突發生前，數百人群聚洛杉磯市中心的大都會拘留中心前抗議，剛抵達現場的國民兵並肩站在塑膠防暴盾牌後方。

警發射煙霧彈 民眾頭濺血

現場畫面顯示，警員在街道上挺進之際發射煙霧彈，迫使抗議者撤退。

幾分鐘後，現場再次傳來巨大爆炸聲，部分抗議者高喊「回家」、「可恥」；一名抗議人士被警員壓制在地，另一人頭部濺血。

約300名家州國民兵8日凌晨奉川普命令抵達洛杉磯，川普指責紐森和其他民主黨官員未能阻止近期針對移民官員的抗議活動。

洛杉磯抗議行動失控，川普下令國民兵進駐，維持秩序。(歐新社)

未經州長同意 聯邦首派兵

這不僅是聯邦政府數十年以來，首次未經州長同意即動員國民兵，且是對那些試圖阻撓政府大規模驅逐行動者的一次重大升級行動。

華爾街日報報導，加州第79步兵旅戰鬥隊8日派遣300名士兵前往洛杉磯的三個地點，保護聯邦探員和財產。

川普表示，他將在洛杉磯部署約2000名國民兵。

8日在一處聯邦拘留中心外，國民兵與聯邦執法官員排成一列，與高舉海報和旗幟的群眾對峙。

聯邦政府授權部署國民兵以應對地方騷亂的情況相當罕見，這通常需要總統根據1807年的「叛亂法案」(Insurrection Act)，認定當前情況需要部署軍隊以恢復秩序或執行法律。

負責監督美國軍事行動的「美軍北方司令部」(U.S. Northern Command)發言人表示，國民兵此次根據聯邦政府的命令部署。

川與州府互罵 口水戰升溫

隨著國民兵進駐洛杉磯，川普政府與加州官員之間的口水戰升溫。

川普透過社群媒體評論洛杉磯過去三天的抗議騷亂，形容洛杉磯「遭入侵和占領」，強調他將與國土安全部(DHS)及其他政府機構合作，「採取一切必要措施，解放洛杉磯」。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)7日在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，「潘德頓營(Camp Pendleton)的現役陸戰隊高度戒備，若暴力事件持續發生，他們將派兵馳援國民兵」。

貝斯表示，派遣國民兵是「混亂的升級」。

紐森表示，川普動用國民兵旨在「製造危機」，指川普希望「創造混亂，這樣他就有理由採取更多鎮壓行動、製造更多恐懼並加強管制措施」。

紐森寫道，「別讓川普得逞」，呼籲大眾「大聲講出訴求，保持和平和冷靜」。