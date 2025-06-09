支援警力？火上加油？川普部署國民兵 兩黨激辯

洛杉磯警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(路透)

移民暨海關執法局(ICE)在洛杉磯地區的無證客掃蕩行動引起民眾抗議，後來演變成暴力抗爭，川普 總統下令部署國民兵 ，共和黨與民主黨 人士8日因政治立場不同引起激辯。

民主黨康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)說：「重要的是，大家要記得川普不是要平息問題或維持和平，他企圖火上加油，想搞分化。」

墨菲表示，川普陣營不相信民主，也不在乎抗議，「只要抓到機會，他們就會終結法治」。

民主黨籍新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)譴責川普在未經加州同意的情況下擅自出動國民兵。布克警告說，川普此舉只會讓緊張情勢升高。

布克接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時指控川普偽善，並說川普在2021年1月6日國會暴動當天，數以千計暴徒攻占國會大廈時毫無作為，後來又對遭到逮捕的群眾赦免罪行。

根據民眾拍攝的現場目擊影片，洛杉磯聯邦大廈前8日出現至少六輛軍用裝甲車，聯邦執法人員以催淚瓦斯驅逐抗議移民和海關執法局掃蕩的示威群眾。

民主黨加州州長紐森(Gavin Newsom)與川普隔空爆發唇槍舌劍，紐森指責聯邦越權，批評川普想要「製造場面」(a spectacle)，川普則抨擊紐森沒能力維持秩序。

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)8日為川普動用國民兵的決策辯護。強生說，對於部署國民兵並不感到擔心，「我們的核心原則之一就是透過實力維持和平，外交事務與國內事務的處理方式都一樣，我不覺得這算是下重手」。