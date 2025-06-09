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洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

洛杉磯抗議升高 催淚瓦斯vs.煙火 已10餘人被捕

編譯潘勛／綜合報導
洛杉磯警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)
洛杉磯警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

洛杉磯抗議者與包括移民及海關執法局(ICE)在內的聯邦執法單位發生衝突兩天之後，川普總統下令國民兵部隊進入洛杉磯區，8日開始部署；川普指責加州州長紐森(Gavin Newsom)、洛杉磯市市長巴斯(Karen Bass)為「無能」；紐森回敬總統之舉動為「存心煽風點火」，巴斯表示正密切與執法單位共事，「找出前進的最好途徑。」

華爾街日報(WSJ)8日報導，第一批抗議6日發生於洛杉磯，居民對聯邦執法單位在移民執法時的舉動有所反應；聯邦探員被瞧見在洛杉磯市兩地方出現。消息傳開後，更多人現身，抗議規模變大且持續到夜間。

時間來到7日，洛杉磯郡內派拉蒙市(Paramount)居民瞧見聯邦探員聚集在一處工業園區，於是開始想封堵鄰近街道。抗議活動演變成聯邦探員與近300人對峙，當天大多時光都未解決。

很多報導指出，抗議者出聲騷擾聯邦探員，大喊大叫，要他們離開社區。這些抗議招來地方執法單位的回應，幾起事故中，警方動用催淚瓦斯及閃光彈想驅散、控制群眾，一些示威者則回敬以放煙火。6日至少一名示威者受傷，7日還未傳出有人受傷。

ICE上周在洛杉磯發動118次逮捕行動，包括據稱5名幫派成員及其他有犯罪前科的移民被捕，然後在X社媒平台貼文表示，盡管有動粗的示威者，探員及警員要繼續在洛城執行移民法。

加州中區聯邦檢察官埃賽利(Bilal Essayli)7日表示，十餘名「阻撓探員」的示威者已經被捕，另警告還會繼續逮人。

聯邦調查局(FBI)表示，其加州及全國探員都支持國土安全部的移民執法行動。

白宮7日深夜發布的備忘錄指出，川普下令國民兵部隊前往，暫時保護ICE探員及政府官員、聯邦機構。

依聯邦權限部署軍隊來因應民間騷亂，這種動作很罕見，總統通常要從叛亂法(Insurrection Act)找出理由，認為有執法、恢復秩序的必要。

抗議者向警察投擲煙花爆竹，衝突升高。(路透)
抗議者向警察投擲煙花爆竹，衝突升高。(路透)

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