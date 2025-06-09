邊境沙皇霍曼威脅紐森：阻擋ICE 統統抓起來

洛杉磯警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(路透)

洛杉磯 民眾抗議聯邦政府逮捕移民而引發衝突，川普政府的邊境沙皇霍曼(Tom Homan)放話，如果加州 政府官員膽敢阻礙移民和海關執法局(ICE)的執行任務，不惜將他們「統統抓起來」；國土安全部長諾姆(Kristi Noem)則誓言，絕不讓2020年暴動事件歷史重演。

國土部長諾姆：不讓佛洛伊德案重演

霍曼8日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問，明確表示無論洛杉磯郡的抗議活動如何蔓延，ICE執法行動照原定計畫進行；他說：「我告訴各位，我們將繼續每天在洛杉磯執法。」並重申：「我們每天在洛杉磯執行逮捕移民行動，我才不管他們喜不喜歡。」

ICE執法人員在洛杉磯郡發動逮捕無證移民的突襲行動，引發大規模抗議，其中部分抗爭升級成警民衝突，洛杉磯警方已逮捕11名滋事分子。

為避免事態擴大，川普直接下令加州國民兵8日上午進駐洛杉磯，引發市長貝斯(Karen Bass)與加州州長紐森(Gavin Newsom)不滿，因此霍曼意有所指表示：「我要警告所有人，明知故犯超越界線，窩藏非法移民 就是重罪，妨礙執法部門履行職責也是重罪。」

霍曼向NBC表示ICE會「優先處理」公安危機，以洛杉磯市區某家企業發動的突襲行動為例，執法人員會申請搜索令作為刑事調查程序，不過霍曼直言驅逐行動不會區分暴力犯罪與違反民事移民：「我已經說過一千遍，這個漏洞會打開，凡非法入境就不會排除在外。」

由於加州通過庇護法禁止地方執法人員參與聯邦移民行動，霍曼把矛頭指向紐森：「如果他真的關心加州公共安全，就不會為罪犯成立庇護所，正因為他的政策每天都有獲釋的罪犯在街頭遊蕩。」

同時，國土安全部長諾姆8日接受媒體訪問時則直言：「我們不會讓2020年悲劇重演。」意指明尼亞波利斯(Minneapolis)非裔男子佛洛伊德(George Floyd)因警方執法過當枉命後，引爆一連串街頭暴動並蔓延全美50州。

同時諾姆也譴責紐森決策錯誤並強調：「總統知道紐森會做出錯誤決定，所以調派國民兵參與聯邦執法，如此一來可利用其特殊訓練來維護和平。」