外企遊說：川普預算案899條款 恐砸掉840萬個飯碗

全球商業聯盟（GBA）警告，美國總統川普預算案的899條款恐將危及外企在美提供的840萬個工作。(路透)

數十家全球最大型跨國企業的高階主管本周將親赴華府遊說，阻擋川普 政府提出的外資加稅政策。

金融時報報導，川普預算案裡包藏的第899條款若獲通過，美國將可以對被認定來自實施「懲罰性稅收政策」國家的企業和投資人課徵額外稅負。這引發了跨國企業的強烈反彈。

由殼牌、豐田 、LVMH在內近200家公司組成的全球商業聯盟（GBA）警告，899條款恐將危及他們在美提供的840萬個工作。旗下70家成員公司的代表本周將會晤美國國會議員。

代表匯豐、法巴、瑞銀、RBC和三菱日聯金融等大銀行的國際銀行家協會（IIB）也警告，條款若通過將抑制外資流入，擾亂金融市場。

數據顯示，外資銀行承銷了在美外企逾70%的債券發行，占美元債總規模的近三分之一。這些機構2023年向美企放貸超過1.3兆美元，其融資支持的外企在美直接投資達5.4兆美元。

目前參院已出現廢除該條款的聲浪，企業界則積極爭取至少一年的緩衝期。

第899條款可能讓外國投資人美股 股息和部分公司債的利息稅負在四年內每年遞增5%，主權財富基金的美股投資也將失去現行的免稅優惠。

無黨派聯合稅收委員會估計，未來十年可增加1,160億美元的稅收。但反對者指出，此舉可能引發他國的報復性修法。