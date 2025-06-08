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洛杉磯抗議繼續升溫 川普國民兵「步槍上彈匣」戒備

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普7日不顧加州官員強烈反對，派遣2000國民兵因應抗議亂象。國民兵8日於洛杉磯街頭與抗議民眾對峙。(路透)
美國總統川普7日不顧加州官員強烈反對，派遣2000國民兵因應抗議亂象。國民兵8日於洛杉磯街頭與抗議民眾對峙。(路透)

美國移民與海關執法局（ICE）在加州洛杉磯打擊無證移民，自6日起已連日引發警民衝突，美國總統川普7日不顧加州官員強烈反對，派遣2000國民兵因應抗議亂象。加州州長紐森8日去函美國國防部長赫塞斯，要求解除國民兵部署。美媒報導，聯邦執法人員8日對數百名示威者發射催淚彈與閃光彈，警方則使用警棍推擠與擊退群眾。

根據加州州長紐森辦公室，截止8日清晨，已約有300名國民兵進入洛杉磯市。美聯社報導，國民兵成員現已駐紮位於市中心的聯邦建築群。

紐約時報報導，川普罕見動用聯邦權力，繞過當地州長同意，調派國民兵。

根據布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）自由與國安計畫資深主任戈坦（Elizabeth Goitein），這是自1965年以來，首次有總統在未經州長請求情況下，動員該州的國民兵部隊。她指出，上一次發生類似情況，是前總統詹森於1965年派兵前往阿拉巴馬州，保護爭取民權的示威者。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前尚無法確定國民兵接獲的「交戰守則」具體內容。

交戰守則是軍方指揮官在任務前下達給部隊的行動指導方針，說明在何種情況下可以使用何種程度的武力。CNN記者觀察到，駐紮於洛杉磯各處的加州國民兵士兵皆配備制式的M4步槍，且步槍已裝上彈匣，顯示其可能已裝填彈藥。

記者8日詢問川普相關交戰守則，他僅簡短回應：「看著吧。」他補充，「如果我們認為出現嚴重叛亂，或者即便還沒達到那種程度，我們也會確保法治與秩序。」

CNN執法與情報分析師米勒（John Miller）指出，「交戰守則有時是取決於對方行動，例如執法者可以對群眾所做的事有所回應，」米勒解釋，「如果群眾丟東西，執法者可使用催淚彈或橡膠子彈；如果對方開槍，你可以回擊。」

另外，在洛杉磯警察局宣布集會為「非法」後，示威者湧入街頭，包括高速公路。空拍畫面顯示，大批人潮聚集在110號與101號高速公路交會處，造成嚴重交通癱瘓。

國民兵 加州 洛杉磯

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