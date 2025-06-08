500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

美國總統川普4月3日在空軍一號展示「金卡」簽證。(美聯社)

美國總統川普 2月推出主攻富人族群、要價500萬美元的「金卡」居留證計畫，可提供相當於綠卡 的權利，以及成為公民的途徑，但專家認為，富豪可能不急於申請這項金卡。

川普已表示，多達100萬人希望獲得金卡，商務部長盧特尼克則說，有25萬人正「排隊等候」，「願意支付500萬美元」。

然而， Henley & Partners私人客戶主管渥雷克說，這項「金卡」居留證不太可能引發申請潮。

他認為，川普與盧特尼克的預期過樂觀，「根據一般經驗法則，富人不會將超過10%的流動淨資產，花在單一的非必要支出，無論是遊艇、名表或特定國家的居留權」。

渥雷克說，要能輕易拿出500萬美元，意味隨時可動用的錢至少要有5億美元，「全球大概僅有10萬–15萬人有這種財力，他們多已住在美國，因此潛在市場只剩不到10萬人」。

富豪可能也難以接受單純交出500萬美元、而非投資。許多國家的公民或居留投資方案都提供一些實質回報，而非單方面的付出資金。例如紐西蘭提供居留權的條件是投資295萬美元，新加坡 要求投資780萬美元。