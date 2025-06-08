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川普鐵腕鎮壓洛杉磯抗議 防長威脅出動陸戰隊「高度戒備中」

編譯盧思綸／即時報導
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美國國防部長赫塞斯7日威脅出動美軍陸戰隊因應洛杉磯街頭示威。圖為2021年國民兵車輛於加州沙加緬度。(美聯社)
美國國防部長赫塞斯7日威脅出動美軍陸戰隊因應洛杉磯街頭示威。圖為2021年國民兵車輛於加州沙加緬度。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府6日起在加州掃蕩非法移民，連續兩天在洛杉磯地區與憤怒的抗議群眾爆發衝突，川普7日晚間派遣2000名國民兵因應動盪，國防部長赫塞斯同日也威脅出動美軍陸戰隊，稱「現已進入高度戒備狀態」。

美聯社報導，洛杉磯南部以拉丁美洲裔為主的派拉蒙區7日再度爆發警民對峙，執法人員釋放催淚瓦斯、閃光彈與胡椒彈等，抗議者則用水泥石塊等砸邊境巡邏車。街頭可見垃圾堆起火燃燒，濃煙四散。

川普7日晚間簽署備忘錄，將派遣國民兵進駐洛杉磯應對動盪。

國防部長赫塞斯7日則在X發文表示，若暴力持續升級，可能調動位於潘德頓營（Camp Pendleton）的現役陸戰隊前往現場，並且描述陸戰隊「已進入高度戒備狀態」。

赫塞斯文中也寫到，ICE的洛杉磯行動針對的是「對國家安全構成重大威脅的人」，而「在總統川普領導下，針對聯邦執法人員與設施的暴行與破壞無可容忍。這是基本常識。」

CNN資深國安分析師凱耶姆（Juliette Kayyem）表示，動用國民兵鎮壓抗議活動通常由州長與聯邦當局協商後決定，她認為，川普政府對這場抗議的應對「過度反應，極為誇張」。

凱耶姆也批評赫塞斯暗示出動陸戰隊的發言，稱令人感到「震驚中的震驚」，這就目前情勢而言「簡直聞所未聞」。

赫塞斯 洛杉磯 川普

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