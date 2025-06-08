服軟？馬斯克刪除不少批川貼文 學者：怕危及商業帝國

億萬富豪馬斯克在與川普總統公開決裂、叫罵以後，7日似乎服軟，刪除不少在X社媒平台攻擊川普的貼文。圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

「富不與官鬥」！億萬富豪馬斯克 在與川普 總統公開決裂、叫罵以後，7日似乎服軟，刪除不少在X平台攻擊川普的貼文，包括指控川普名列淫魔艾普斯坦 檔案因此拒絕公開這一檔案那一則；馬斯克與川普公開勃谿，恐會危及他的商業帝國，畢竟他旗下公司與聯邦政府簽了金額數百億元的合約。

「Mediaite.com」報導，馬斯克指控川普名列艾普斯坦檔案的貼文原本寫道，「川普就在艾普斯坦檔案裡。正因如此，檔案才無法公開。祝你今天快樂，DJT(川普全名首字母組字)」。

貼文原本的連結現在導引X平台用戶到一個網頁，上頭寫道，「喔喔！本網頁並不存在，請試著搜尋別的」。

馬斯克5日分享呼籲彈劾川普的貼文，現也從他的貼文串消失。

馬斯克並未解釋刪文的原因；他5日晚貼出另一條貼文，內容是誓言會向川普道歉，但很快就刪掉；馬斯克寫道，「一等艾普斯坦檔案全部公布，我會誠摯道歉」，他並未解釋何以刪文。只有他批評川普關稅的貼文到6日下午還在，文中他說，「川普關稅下半年會導致衰退」。

國會山莊報(The Hill)報導，馬斯克公開與川普決裂，他的科技王國生意會受到威脅，僅他的SpaceX太空公司就傳出與政府的簽約金額至少220億元；兩人吵架最火熱時，川普威脅要取消合約。

喬治華盛頓大學(George Washington University)教授羅吉(Peter Loge)表示，川普一向會找那些他不喜歡的人、公司、組織的麻煩；他身為房地產開發商、政治人物及總統，已動用可支配的每一項工具，懲罰他認為辜負他的人；除非馬斯克表示後悔，不然川普可能以他想得到的任何方式去傷害馬斯克。

羅吉表示，假如馬斯克認錯，川普圈子還會歡迎他回歸。

雖說兩人未來可能和解，觀察人士都認為，事態急轉直下，馬斯克的商業帝國面對川普的盛怒，其實脆弱不堪。川普在4日兩人吵架時，一度威脅要砍掉馬斯克的一切政府合約，還說他這位前顧問「瘋了」。