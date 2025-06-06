我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

路透：中國批准向美三大車商出口稀土 有效期6個月

傳川普擬大刪加州聯邦補助 紐松：我們倒貼800億美元

中央社舊金山6日專電
加州州長紐松。(路透)
加州州長紐松。(路透)

美國有線電視新聞網今天報導，川普政府正準備大規模取消加州聯邦資金補助，加州大學與加州州立大學體系資金恐遭「全面終止」。州長紐松（Gavin Newsom）隨後在社群媒體反擊，說加州人所繳的稅比收到的補助超出逾800億美元。

美國有線電視新聞網（CNN）引述多位消息人士說法，指出這項行動最快可能於今天展開。白宮發言人德賽（Kush Desai）則在聲明中指出，「任何納稅人都不應該被迫資助我們國家的衰敗。」並批評加州的移民、能源等政策，但未正面證實這項消息。

德賽說：「政府尚未對任何潛在的未來行動做出最終決定，任何與此相悖的說法都應視為純粹的臆測。」

CNN報導指出，政府特別考慮「全面終止」對加州大學（University of California）與加州州立大學體系（California State University）的聯邦資金補助。

加州大學體系包括加大柏克萊分校（UC Berkeley）、加大舊金山分校（UCSF）、加大洛杉磯分校（UCLA）等10所學校，許多台灣留學生、台裔學生在此求學。

根據消息人士，政府鎖定加州公立大學體系是因為校園內部涉及反猶太主義問題。

針對單一個州大規模刪減補助並不尋常，不過民主黨主政的加州一直被視為目標。

加州州長紐松（Gavin Newsom）隨後在社群平台X轉貼CNN報導，表示加州人一直為聯邦政府支付帳單，「我們（加州）繳納的稅款比收到的資金多出逾800億美元」。

紐松補充道，「也許是時候停止了。」並標註美國總統川普（Donald Trump）帳號。

來自加州的前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）告訴CNN，「無論（川普）總統對加州發動什麼殘酷的攻擊，我們都會奮力反擊」。

加州大學 川普 柏克萊 紐松

上一則

路透：中國批准向美三大車商出口稀土 有效期6個月

延伸閱讀

與馬斯克和解？川普受訪否認將通話：他瘋了、有問題

與馬斯克和解？川普受訪否認將通話：他瘋了、有問題
錯遭遣返的「馬州男」被送回美國 面臨人口販運等指控

錯遭遣返的「馬州男」被送回美國 面臨人口販運等指控
川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業
李在明就任後首次與川普通話 將協商關稅、一起打高爾夫

李在明就任後首次與川普通話 將協商關稅、一起打高爾夫

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學