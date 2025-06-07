禁國際生入美讀哈佛禁令 聯邦法官暫擋下

川普政府禁止哈佛招收國際學生的命令，被聯邦法官擋下。(歐新社)

麻州聯邦地區法官巴洛茲(Allison Burroughs)5日發出臨時限制令，暫時攔下川普 總統4日下達的禁止哈佛大學 國際學生入境美國禁令，以等待進行訴訟。

巴洛茲裁定，哈佛已證明，川普下令禁止外國公民在未來六個月內進入哈佛大學學習的公告，將在法院有機會審查此案前，對哈佛造成「直接且不可挽回的損害」。

巴洛茲5月23日也暫時阻止川普政府執行另一項禁止哈佛招收國際學生的命令。國際學生占哈佛學生總數四分之一以上。

國土安全部5月22日撤銷哈佛大學的學生與交換訪客計畫(SEVP)認證，禁止該校招收國際學生；哈佛23日提告後，巴洛茲隨即發布臨時限制令阻止政府執行該行動。

川普4日發布的禁止哈佛國際學生入境公告，援引了另一項法律依據；該法律允許總統阻止任何入境會損害美國利益的「外國人」。川普之前也曾引用同一法律發布新旅行禁令，禁止12國公民入境並限制另外7國公民入境。

法院將在16日舉行聽證會，以決定是否延長對川普公告的限制令。

川普及共和黨政府與哈佛這所美國歷史最悠久且最富有的大學之間的爭端不斷升級；這是一個月內，哈佛即將入學的國際學生第二次面臨入學計畫被打亂的困境。

哈佛5日向法院提告指出，哈佛拒絕白宮 的要求，川普政府因此對哈佛非法報復。川普政府以即將入學的國際學生有國安顧慮為由禁止哈佛國際學生入境，其他大學卻可以歡迎這些國際學生，說法自相矛盾，也違反聯邦法律。

哈佛在法庭文件中寫道：「哈佛大學7000多名F-1和J-1簽證持有者及其家屬，已成為政府不斷升級的報復行動的棋子。」

22歲中國學生王艾倫(Alan Wang，音譯)原訂8月開始哈佛大學研究生課程。他向美聯社表示，這段經歷就像坐雲霄飛車一樣，讓他情緒起伏不定；他說：「一切如此反覆無常，我無法規畫自己的人生。請給我一些確定性：我到底能不能去？」