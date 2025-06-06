川普12國旅行禁令豁免運動員等7類人 2026世界盃、2028奧運不受影響

參加2028年洛城奧運的運動員，應不受旅行禁令影響。(路透)

川普 總統常說，2026年世界盃 (World Cup)與2028年洛杉磯奧運(Los Angeles Olympics)，都是第二任內最期待的重大事件。川普4日對12國祭出的旅遊禁令是否衝擊這兩場國際體壇賽事，引起媒體討論。

根據川普行政公告，全面禁止12個國家公民來美旅遊或入境，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗 、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門。蒲隆地、古巴、寮國、獅子山國、多哥、土庫曼斯坦和委內瑞拉等七國的公民入境美國，則將受到部分限制。

根據白宮聲明，七大類背景人士可獲豁免，包括持有綠卡者 、雙重國籍者、親屬或伴侶是美國公民者、特定運動員、已獲庇護難民、曾協助美國的阿富汗人、逃離宗教迫害的伊朗人。特定運動員是指預計入境美國參與重大體育賽事的運動員、教練及其家屬。

伊朗身為亞洲足球強國，是12國旅遊禁令裡唯一取得2026年世界盃比賽資格的上榜國家。2026年世界盃將由美國、加拿大、墨西哥共同主辦。

古巴、海地、蘇丹還在爭取世界盃資格，獅子山國還要通過多場比賽的考驗，蒲隆地、赤道幾內亞、利比亞參加世界盃的機會則相當渺茫。

美聯社指出，被列入旅遊禁令的國家，如果獲得參加世界盃的資格，還是可以派出代表隊參加比賽，因為川普行政公告裡對前來美國參加世界盃、奧林匹克運動會與國務卿認定其他重要體育活動的運動選手、教練以及相關隨團人員，都提供豁免。

然而，旅遊禁令榜上有名的國家，如果公民想到美國觀看世界盃或奧運比賽，川普行政公告裡則未提及可以獲得豁免。

美聯社報導，早在旅遊禁令之前，伊朗球迷想申請簽證到美國觀看世界盃比賽，已經遭遇困難。