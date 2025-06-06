川普禁外籍新生入境 哈佛再告擋禁令：非法報復升級

針對川普總統新一波禁令，哈佛大學指係政府的「另一項非法報復措施」；圖為一名畢業生走過哈佛校園。(路透)

川普 總統與哈佛大學 的對抗升級，在試圖撤銷哈佛招收國際學生遭法官阻止後，4日以另一途徑阻止哈佛國際學生入學。哈佛大學5日提出法院文件中，指川普政府的措施是「政府經過協調、不斷升級的報復活動，明顯是為了報復哈佛行使第一修正案權利」。該校也尋求法官發布臨時禁制令 。

川普4日簽署公告指出，哈佛未向國土安全部提供外國學生從事違法或危險活動的訊息，因此聯邦政府得出的結論，就是哈佛不再是值得信賴的學生與交流訪客計畫(SEVP)管理者，基於國家安全限制哈佛的國際學生簽證 ，暫停在哈佛學習或參加交流計畫的外國公民入境。

據此任何持有 F、M 或 J 簽證的哈佛大學新生都不能入境美國，同時指示國務卿魯比歐，考慮撤銷符合公告標準的哈佛在校生現有簽證。有關措施即時生效，初步為期六個月。

川普簽署公告後表示，「在我看來，哈佛大學的行為使它不適合成為外國學生及研究人員的留學目的地。」

公告列出哈佛的「多宗罪名」包括與國土安全部合作不足、與包括中國在內的外國關係千絲萬縷、涉嫌侵犯公民權利。公告又指「哈佛大學近年來犯罪率 (包括暴力犯罪率)急劇上升，校方未能對校園內某些類型的違規行為作出懲處」 。

在這個公告下，試圖透過SEVP計畫入境到哈佛就讀者，將是此路不通，但就讀其他大學則不受影響。此外，那些「入境符合國家利益」的學生則獲例外處理，具體情況由魯比歐、國土安全部長諾姆 (Kristi Noem) 或其他指定人員決定。

哈佛發言人發出聲明回應，指「這是政府採取的另一項非法報復措施，違反了哈佛大學的第一修正案權利」。聲明強調哈佛將繼續採取措施，保護國際學生及學者的權利，表示他們的存在為國家帶來了不可估量的好處。