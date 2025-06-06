我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

Bring Carol Home 小鎮居民請願 ICE釋放密州港女

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
密州肯尼特鎮華女Carol一個月前被ICE逮捕，小鎮發動「讓卡蘿回家」的呼籲，4日ICE釋放了Carol。（取自ICE臉書）
密州肯尼特鎮華女Carol一個月前被ICE逮捕，小鎮發動「讓卡蘿回家」的呼籲，4日ICE釋放了Carol。（取自ICE臉書）

4月底遭美國移民和海關執法局(ICE）逮捕羈押，面臨驅逐出境困境的密蘇里州香港移民女子許明莉（Ming Li Hui，音譯，英文名Carol Mayorga，前譯卡蘿·馬尤嘉)，在她長年居住的密州肯尼特鎮(Kennett)居民齊力呼籲請願下，已於4日獲釋。

肯尼特鎮逾8成選民在去年11月大選投票支持川普總統，許多人支持川普大規模驅逐無證移民政策。但現年45歲的許明莉4月底被ICE逮捕後，眾多鎮民懇求當局釋放她，熱烈發起「讓卡蘿回家」（Bring Carol Home）請願活動。

律師爭取重啟移民案：沒社區支持 不可能獲釋

紐約時報報導，許明莉被羈押一個多月後，4日留言告知律師：「他們釋放了我」。消息很快傳遍有1萬人口的肯尼特鎮；鎮民參加市議會會議時互相詢問：「卡蘿真的放出來了嗎？」「她會回家嗎？」公開呼籲釋放許明莉的肯尼特市議員德萊（Lisa Dry）說：「沒想到真的發生了。」

許明莉的律師布洛奇(Raymond Bolourtchi)表示，許明莉是根據聯邦移民計畫獲釋；該計畫為擔心被遣返香港及部分國家的移民提供「臨時避風港」，暫緩驅逐；許明莉得以暫時喘息。布洛奇準備爭取重啟許明莉移民案，他說：「我們沒有完全脫困，但目前我很樂觀，也鬆了口氣。」布洛奇並強調，「沒有社區支持，絕不可能出現獲釋。」

鄰居開車4小時接她 數十人聚集餐廳停車場歡迎

許明莉的一位鄰居4日專程開車4小時到監獄接她回肯尼特。當地記者漢金斯(Steve Hankins)表示，許明莉當晚9點左右進城時，數十名居民聚集在她擔任服務生的「約翰華夫餅與煎餅屋」（John’s Waffle and Pancake House）餐館停車場，為她鼓掌擁抱；許明莉的瓜地馬拉移民伴侶和三名子女也在其中。許明莉將在25日向當局報到。

許明莉香港出生，20年多前她持短期旅遊簽證入境美國後，長期滯留美國。她落地生根，與伴侶扶養三名子女；10多年前曾被勒令驅逐出境，憑藉移民局臨時許可留在美國，直到4月底突然被捕。

許明莉服務的餐館在肯尼特有許多常客；她被捕後，餐館員工號召社區關注她的故事，還組織「卡蘿日」募款活動，在每張桌子擺放呼籲釋放她的請願書，侍者襯衫都換成黑黃相間、寫著「讓卡蘿回家」的T恤。在該鎮長大的知名女歌手雪瑞兒可洛（Sheryl Crow），也在Instagram張貼信息支持許明莉獲釋。

得知許明莉獲釋，餐館員工們都欣喜若狂。經營這家餐廳的拉馬達尼（Liradona Ramadani）說：「全靠大家齊心合力。」

移民 香港 川普

上一則

川習為何能破冰？ 分析：兩人風格迥異 美中或已達某些共識

下一則

川習通話互邀訪問 川普：歡迎中國留學生來美

延伸閱讀

川普政府促塞爾維亞等巴爾幹國家 接收遭驅逐移民

川普政府促塞爾維亞等巴爾幹國家 接收遭驅逐移民
MLB／美球評建議道奇 大谷改打第4棒 「能拿更多分」

MLB／美球評建議道奇 大谷改打第4棒 「能拿更多分」
ICE拘捕學童 獨自關押惹議

ICE拘捕學童 獨自關押惹議
畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕

畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
美國總統川普在6月5日與習近平通話。（美聯社）

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

2025-06-05 11:06

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案