Bring Carol Home 小鎮居民請願 ICE釋放密州港女

密州肯尼特鎮華女Carol一個月前被ICE逮捕，小鎮發動「讓卡蘿回家」的呼籲，4日ICE釋放了Carol。（取自ICE臉書）

4月底遭美國移民 和海關執法局(ICE）逮捕羈押，面臨驅逐出境困境的密蘇里州香港 移民女子許明莉（Ming Li Hui，音譯，英文名Carol Mayorga，前譯卡蘿·馬尤嘉)，在她長年居住的密州肯尼特鎮(Kennett)居民齊力呼籲請願下，已於4日獲釋。

肯尼特鎮逾8成選民在去年11月大選投票支持川普 總統，許多人支持川普大規模驅逐無證移民政策。但現年45歲的許明莉4月底被ICE逮捕後，眾多鎮民懇求當局釋放她，熱烈發起「讓卡蘿回家」（Bring Carol Home）請願活動。

律師爭取重啟移民案：沒社區支持 不可能獲釋

紐約時報報導，許明莉被羈押一個多月後，4日留言告知律師：「他們釋放了我」。消息很快傳遍有1萬人口的肯尼特鎮；鎮民參加市議會會議時互相詢問：「卡蘿真的放出來了嗎？」「她會回家嗎？」公開呼籲釋放許明莉的肯尼特市議員德萊（Lisa Dry）說：「沒想到真的發生了。」

許明莉的律師布洛奇(Raymond Bolourtchi)表示，許明莉是根據聯邦移民計畫獲釋；該計畫為擔心被遣返香港及部分國家的移民提供「臨時避風港」，暫緩驅逐；許明莉得以暫時喘息。布洛奇準備爭取重啟許明莉移民案，他說：「我們沒有完全脫困，但目前我很樂觀，也鬆了口氣。」布洛奇並強調，「沒有社區支持，絕不可能出現獲釋。」

鄰居開車4小時接她 數十人聚集餐廳停車場歡迎

許明莉的一位鄰居4日專程開車4小時到監獄接她回肯尼特。當地記者漢金斯(Steve Hankins)表示，許明莉當晚9點左右進城時，數十名居民聚集在她擔任服務生的「約翰華夫餅與煎餅屋」（John’s Waffle and Pancake House）餐館停車場，為她鼓掌擁抱；許明莉的瓜地馬拉移民伴侶和三名子女也在其中。許明莉將在25日向當局報到。

許明莉香港出生，20年多前她持短期旅遊簽證入境美國後，長期滯留美國。她落地生根，與伴侶扶養三名子女；10多年前曾被勒令驅逐出境，憑藉移民局臨時許可留在美國，直到4月底突然被捕。

許明莉服務的餐館在肯尼特有許多常客；她被捕後，餐館員工號召社區關注她的故事，還組織「卡蘿日」募款活動，在每張桌子擺放呼籲釋放她的請願書，侍者襯衫都換成黑黃相間、寫著「讓卡蘿回家」的T恤。在該鎮長大的知名女歌手雪瑞兒可洛（Sheryl Crow），也在Instagram張貼信息支持許明莉獲釋。

得知許明莉獲釋，餐館員工們都欣喜若狂。經營這家餐廳的拉馬達尼（Liradona Ramadani）說：「全靠大家齊心合力。」