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川普簽署限制外籍學生簽證公告 哈佛提起法律挑戰

編譯周辰陽／即時報導
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麻州劍橋市的哈佛大學商學院校園，攝於4月15日。資料照片。(路透)
麻州劍橋市的哈佛大學商學院校園，攝於4月15日。資料照片。(路透)

美國總統川普簽署公告，禁止即將赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，為期6個月，未來可延長，在校外籍生也將面臨審查。NBC新聞報導，哈佛大學5日對此提出法律挑戰。

哈佛大學校長加伯（Alan M. Garber）在致校園社群的一封信中表示：「政府單方面針對我校招收國際學生及與全球教育機構合作，進行刻意打壓，是又一項為報復哈佛而採取的非法行動。」

加伯指出，哈佛已修改一份聯邦訴狀，並將尋求法院「立即停止執行該公告」。

他在信中寫道：「我們希望法院能迅速作出裁決。」

此外，加伯強調，哈佛將捍衛該校國際學生的權利。他表示：「國際學生和學者在我們的課堂和實驗室內外皆有傑出貢獻，以無數方式實現我們追求卓越的使命。我們將讚揚他們、支持他們，並在持續維護我們憲法權利的同時，捍衛他們的利益。」

白宮4日發布公告，暫停所有哈佛大學新生以F（學術）、M（職業培訓）或J（交流訪問）類非移民簽證申請入境美國，並指示國務卿考慮撤銷目前在學且符合公告標準的哈佛學生所持相關簽證，但公告不適用於透過學生與交流訪客計畫（SEVP）就讀其他美國大學的外籍人士，且豁免那些被認定符合國家利益的入境個案。

哈佛大學 簽證 白宮

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