傳法、德領袖7月訪北京 中國擬採購500架空巴

外傳中國利用中歐建交50年的機會，擬宣布向歐洲生產的空中巴士下訂500架，對美國形成壓力。圖由近而遠為A320、A330、A350、A380。(圖：空中巴士提供)

為慶祝中國與歐盟建交50周年，外傳法國總統馬克宏 和德國 總理梅爾茨等領導人，可能在7月訪問北京。同時，中國方面正考慮訂購數百架空中巴士飛機，訂單數量可能高達500架，金額上看千億美元。目前未有官方訊息核實。

在美國總統川普4月發起關稅戰後，中國曾一度拒絕波音 交付已訂製客機，同時停止向美國購買飛機相關設備和零件。不過5月底波音公司執行長歐特柏格表示，6月恢復向中國交付飛機。

彭博引述知情人士稱，北京當局正與國內多家航空公司商討潛在訂單規模。知情人士稱，這筆交易可能涉及約300架飛機，包括窄體和寬體機型。其中一名知情人士說，訂單數量可能在200架到500架飛機之間。如果最終訂單達到500架，這將成為中國史上最大的飛機採購訂單。

彭博分析，法國和德國是空巴的最大股東，與這家飛機製造商達成的高調協議，將使中國國家主席習近平，能夠就貿易問題向美國總統川普發出一些訊號。

路透引述業內消息人士稱，此次談判是去年4月習近平訪問法國前夕一項重大訂單談判的延伸。而中國官方經常暗示將在國是訪問期間訂購大型噴氣式飛機，不過，業內消息人士警告稱，在貿易動盪的背景下，談判經常會拖到最後關頭，而且不能保證達成協議。

2022年7月中國三大航空公司曾宣布聯合採購292架空中巴士A320新型飛機，被喻為「史上最大訂單」。而該訂單促成與法國總統馬克宏出訪中國有關，當時空中巴士執行長佛喜是隨同馬克宏出訪的法國企業老闆之一。

事實上，在北京要求暫停波音交付背景下，中國本土航空公司面臨著維修和保養數百架波音飛機的艱巨任務。

此外，它們還要尋找新的飛機，來填補由此產生的短缺，鑑於空中巴士的生產能力有限，而本土生產商中國商飛又依賴美國製的引擎，挑戰不小。