我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

越南提零關稅能換美零關稅？商務部長：絕對不會

遭遣送移民「成功返美首例」被送墨的瓜國公民已返美入境

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有線電視新聞網報導，被川普政府倉促遣送到墨西哥的一名瓜地馬拉男子，目前已經回到美國境內。這是第一個遭遣送移民成功返美的案例。(美聯社)
有線電視新聞網報導，被川普政府倉促遣送到墨西哥的一名瓜地馬拉男子，目前已經回到美國境內。這是第一個遭遣送移民成功返美的案例。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，被川普政府倉促遣送到墨西哥的一名瓜地馬拉男子，目前已經回到美國境內。這是川普政府展開大規模遣返行動以來，聯邦法官裁定必須把人帶回美國的判決當中，第一個遭遣送移民成功返美的案例。

「全國移民律師訴訟聯盟」(National Immigration Litigation Alliance)執行主任雷穆托(Trina Realmuto)姓名縮寫O.C.G.的瓜地馬拉公民自稱遭到川普政府錯誤遣返，4日已經抵達美國境內，並與協助向川普政府打官司的律師團成員取得聯繫。

雷穆托說，辯護律師團認為，雷穆托將被國土安全部收押，至於會被送到哪個拘留中心，目前則不清楚。

根據法院紀錄，川普政府上周向法院遞交聲明書說，正在設法為O.C.G.安排飛機。

在O.C.G.案件之前，川普政府對於聯邦法院下令必須帶回美國的遣返移民裁決，始終拒絕配合。

波士頓聯邦法院法官墨菲(Brian E. Murphy)正在審理移民被遣返到並非祖國的訴訟。墨菲上個月裁定，川普政府必須把O.C.G.帶回美國，因為O.C.G.被驅逐到墨西哥、然後又被遣返到瓜地馬拉的方式，有缺乏正當法律程序(due process)之嫌。

O.C.G.第一次非法入境美國之後遭到遣返，2024年二度再次闖關，入境之後提出庇護申請。根據法院紀錄，O.C.G.向美國申請庇護的理由是，在瓜地馬拉家鄉多次遭受暴力攻擊。他向移民法官指稱，第二次踏上偷渡之旅的途中，在墨西哥遭到性侵及綁架勒贖。

2025年，法官裁定O.C.G.不該被遣返回到家鄉。不過，法官判決出爐的兩天之後，川普政府就把他遣送到墨西哥，後來又遣返回瓜地馬拉。

O.C.G.上個月透過律師向法院提交未宣誓陳述書(declaration)指出，回鄉後只能躲起來，經常陷入驚慌與恐懼。他表示，被遣送到墨西哥之前沒機會申訴，找律師的要求也遭拒。

遣返 川普 墨西哥

上一則

越南提零關稅能換美零關稅？商務部長回「太蠢絕對不會」

下一則

川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

延伸閱讀

川普與習近平直接通話還卡在撥號階段 CNN分析癥結

川普與習近平直接通話還卡在撥號階段 CNN分析癥結
川普簽令 禁止哈佛外籍新生簽證申請、暫停入境

川普簽令 禁止哈佛外籍新生簽證申請、暫停入境
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

熱門新聞

美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54
特斯拉執行長馬斯克，攝於2月。（路透資料照片）

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

2025-05-29 01:40
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
國務卿魯比歐28日晚間宣布，將與國土安全部合作著手吊銷與中國共產黨有關或就讀關鍵領域的中國留學生簽證。圖為檔案照片。（歐新社）

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

2025-05-29 08:33
哈佛畢業生在校長加伯上台時發出歡呼。(路透)

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

2025-05-29 12:45

超人氣

更多 >
王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」
蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場
在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留

在美生活26年佛州牧師 向ICE例行報到時遭拘留