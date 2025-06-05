遭遣送移民「成功返美首例」被送墨的瓜國公民已返美入境

有線電視新聞網報導，被川普政府倉促遣送到墨西哥的一名瓜地馬拉男子，目前已經回到美國境內。這是第一個遭遣送移民成功返美的案例。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，被川普 政府倉促遣送到墨西哥 的一名瓜地馬拉男子，目前已經回到美國境內。這是川普政府展開大規模遣返 行動以來，聯邦法官裁定必須把人帶回美國的判決當中，第一個遭遣送移民成功返美的案例。

「全國移民律師訴訟聯盟」(National Immigration Litigation Alliance)執行主任雷穆托(Trina Realmuto)姓名縮寫O.C.G.的瓜地馬拉公民自稱遭到川普政府錯誤遣返，4日已經抵達美國境內，並與協助向川普政府打官司的律師團成員取得聯繫。

雷穆托說，辯護律師團認為，雷穆托將被國土安全部收押，至於會被送到哪個拘留中心，目前則不清楚。

根據法院紀錄，川普政府上周向法院遞交聲明書說，正在設法為O.C.G.安排飛機。

在O.C.G.案件之前，川普政府對於聯邦法院下令必須帶回美國的遣返移民裁決，始終拒絕配合。

波士頓聯邦法院法官墨菲(Brian E. Murphy)正在審理移民被遣返到並非祖國的訴訟。墨菲上個月裁定，川普政府必須把O.C.G.帶回美國，因為O.C.G.被驅逐到墨西哥、然後又被遣返到瓜地馬拉的方式，有缺乏正當法律程序(due process)之嫌。

O.C.G.第一次非法入境美國之後遭到遣返，2024年二度再次闖關，入境之後提出庇護申請。根據法院紀錄，O.C.G.向美國申請庇護的理由是，在瓜地馬拉家鄉多次遭受暴力攻擊。他向移民法官指稱，第二次踏上偷渡之旅的途中，在墨西哥遭到性侵及綁架勒贖。

2025年，法官裁定O.C.G.不該被遣返回到家鄉。不過，法官判決出爐的兩天之後，川普政府就把他遣送到墨西哥，後來又遣返回瓜地馬拉。

O.C.G.上個月透過律師向法院提交未宣誓陳述書(declaration)指出，回鄉後只能躲起來，經常陷入驚慌與恐懼。他表示，被遣送到墨西哥之前沒機會申訴，找律師的要求也遭拒。