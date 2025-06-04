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川普簽令 禁止哈佛外籍新生簽證申請、暫停入境

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普簽令 禁止哈佛外籍新生簽證申請、暫停入境

編譯周辰陽／即時報導
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川普4日在白宮南草坪的夏季晚會上發表講話。(歐新社)
川普4日在白宮南草坪的夏季晚會上發表講話。(歐新社)

白宮4日表示，川普總統簽署了一項公告，限制哈佛大學外籍學生的簽證申請。

根據白宮發布的重點說明，這項公告旨在保障國家安全，具體方式是針對打算前往哈佛大學就讀或參加交流計劃的外國公民，暫停其入境。

這項公告暫停所有擬以F（學術）、M（職業）或J（交流訪問）類非移民簽證，作為哈佛大學新生入境美國的申請；同時，公告也指示國務卿考慮撤銷目前在學且符合公告標準的哈佛學生所持的相關簽證。

此公告不適用於透過學生與交流訪客計畫（SEVP）就讀其他美國大學的外籍人士，並豁免那些被認定為符合國家利益的入境個案。

另據CNN報導，川普政府與哥倫比亞大學之間的對抗也持續升級，宣稱哥大因未能保護猶太學生而不再符合認證標準。

教育部長麥克曼（Linda McMahon）在4日發表聲明中表示：「自哈瑪斯於2023年10月7日對以色列發動恐怖攻擊以來，哥倫比亞大學領導階層故意漠視猶太學生在校園內受到的騷擾。」

根據教育部發布的新聞稿，該部民權辦公室表示，已就哥倫比亞大學涉嫌違反《民權法案》第六章的情況，通報給中部各州高等教育認證委員會（MSCHE）；MSCHE是一個負責高等教育機構認證的非政府組織。

教育部民權辦公室表示，哥大「似乎不再符合」該委員會的認證標準。

CNN 指出，失去認證可能對哥倫比亞大學造成重大衝擊，因為學生必須就讀獲得認證的大學，才能申請聯邦經費，包括助學金與學生貸款。目前尚不清楚 MSCHE 將如何回應教育部的通報。

哥倫比亞大學 哈佛大學 川普

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