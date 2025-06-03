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德州男翻牆闖入佛州海湖莊園：我想和川普孫女結婚

編譯俞仲慈／即時報導
男子翻牆闖入「海湖莊園」，被捕後表示想和川普（右）孫女凱依（左）結婚。（路透資料照）
男子翻牆闖入「海湖莊園」，被捕後表示想和川普（右）孫女凱依（左）結婚。（路透資料照）

川普總統位於佛羅里達州的豪宅「海湖莊園」(Mar-a-Lago)戒備森嚴，不料竟有一名男子膽大包天翻牆闖入，所幸被維安人員及時發現，該男子被捕後坦承之所以翻牆就是想和川普孫女結婚。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，棕櫚灘(Palm Beach)警方證實，當地時間3日凌晨，來自德州23歲男子雷耶斯(Anthony Thomas Reyes)翻牆闖入海湖莊園，但是尚未進入管制區，也未獲准進入莊園就被逮個正著。

特勤局(Secret Service)幹員表示，向雷耶斯宣讀「米蘭達權利」(Miranda Rights)後，他承認自己翻牆闖入海湖山莊是為了「向美國總統傳福音以及與凱依(Kai Trump)結婚」。 

18歲凱依是川普長子小川普(Donald Trump Jr.)女兒，長期活躍於社交媒體，與祖父一樣熱愛高爾夫球運動，高中畢業後進入邁阿密大學(University of Miami)就讀就是為提升球技。

警方透露，雷耶斯早在2024年12月就曾經非法闖入，如今又故技重施，不過當時莊園並未接待訪客或賓客。

報導指出，雷耶斯被控非法闖入，保釋金5萬元，此外，法官勒令他不得與川普總統、凱依及其任何川普家族成員接觸，不得接觸川普任何房產、受害者或證人，同時禁止他攜帶槍枝或武器。

去年7月川普獲得黨內提名，成為共和黨總統候選人以來，特勤局依法在海湖莊園四周設立管制區，確保川普本人以及其家族成員人身安全，棕櫚灘警局報告也強調：「凡進入管制區人員必須先進入特定區域接受檢查，所有賓客與員工接受安檢後才能進入海湖莊園。」並安排雷耶斯於本月30日出庭。

男子翻牆闖入川普總統位於佛羅里達州豪宅「海湖莊園」。（美聯社資料照）
男子翻牆闖入川普總統位於佛羅里達州豪宅「海湖莊園」。（美聯社資料照）

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