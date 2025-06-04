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川普要參院加快通過「大又美法案」國慶前生效

編譯潘勛／綜合報導
共和黨聯邦參議員保羅(左) 反對川普總統(右)支持的「又大又美」減稅減支法案，川普3日批評保羅是個失敗者，逢事必反。(路透)
共和黨聯邦參議員保羅(左) 反對川普總統(右)支持的「又大又美」減稅減支法案，川普3日批評保羅是個失敗者，逢事必反。(路透)

共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul) 反對川普支持的「又大又美」(one big, beautiful)減稅減支法案，指法案有調升債限數兆元的條款；川普總統3日批評保羅是個失敗者，逢事必反；川普另催促目前進度緩慢的參院加快速度，表示希望7月4日國慶日前能把法案送來他桌前，簽字生效。

CNBC財經頻道報導，共和黨強硬自由派保羅表示，目前參院版的大又美開支法案支持國債債限調升5兆元，他就是無法支持。

隨後川普在自己真實社群(Truth Social)平台發文，抨擊保羅對大又美預算案領略不多，川普認為該預算案可以刺激國家「龐大成長」。

川普談到保羅時說，保羅喜歡「逢事必反」，還認為那麼做有利政治，但並非如此；川普隨後跟貼，人身攻擊保羅「從未提出務實、建設性的點子；他的點子事實上瘋狂(失敗者！)。肯塔基民眾不會支持他。這個法案大又美！」

保羅參院辦公室發言人並未立即對川普貼文置評。川普火辣反應保羅是他更廣的施壓攻勢，想說服負隅頑抗的共和黨人，要投票支持該金額龐大的法案，法案是川普國內施政的主軸。

美聯社報導，川普本周稍早在白宮會見共和黨參院多數黨領袖熊恩(John Thune)，並逐一打電話與參議員溝通，胡蘿蔔與大棒齊施，要他們加快立法，但長達1000多頁的法案要過關，還有漫漫長路要走。

參議員霍利(Josh Hawley)談到自己與川普交談的內容說，川普向他發問，徵詢他對法案在參院進度會如何、會碰到麻煩嗎？

這部龐大的法案在5月眾院僅以多1票優勢驚險過關，參院想在法案留下自己的看法僅有三周時間，勢必要衝刺，過程很亂；參議員們秘密會商數周，修訂法案，按估計也會面臨同樣驚險的票決。

川普 參院 共和黨

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