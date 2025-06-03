民主黨參議員華倫指控馬斯克在DOGE獲利 半年淨資產增千億

馬斯克在川普總統第二任期頭幾個月內擔任特別政府雇員的期間，大力推動聯邦政府規模和支出的大幅削減。(美聯社)

民主黨籍麻州聯邦參議員華倫 (Elizabeth Warren)3日針對億萬科技富翁馬斯克 (Elon Musk)在擔任特別政府雇員期間的行為，發布一份包含130項指控的報告，稱他從政府工作中獲利。

根據該報告引言：「在擔任白宮『特別政府雇員』並領導『政府效率部』(Department of Government Efficiency，DOGE)期間，馬斯克因擁有或持有包括特斯拉、SpaceX、社媒平台X 和 xAI、Boring Company和Neuralink等多家私人和上市公司的股份，而始終存在龐大的財務利益衝突。」報告還指出，馬斯克的淨資產自投票日以來，增加了1000多億元。

華倫的報告將她所提出的130項指控，以「利用政府資源推廣馬斯克的業務」、「削弱監管和調查馬斯克業務的機構」、「有利於馬斯克業務的政策變化和批准」以及「缺乏公共透明度」等標題分類列出。

民主黨籍麻薩諸塞州聯邦參議員華倫(左)3日針對億萬科技富翁馬斯克在擔任特別政府雇員期間的行為提出130項指控，指他從政府工作中獲利。(美聯社)

報告指出：「馬斯克以及他的代表涉及了數十起可疑行為，引發有關腐敗、道德和利益衝突的質疑。」

馬斯克在川普總統第二任期頭幾個月內擔任特別政府雇員的期間，大力推動聯邦政府規模和支出的大幅削減。

這位科技億萬富翁的DOGE，因瞄準像是財政部(Treasury Department)和美國國際開發署(United States Agency for International Development，USAID)等聯邦機構和部門而引發強烈反彈。

白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)在發給「國會山莊報」(The Hill)的電子郵件聲明中表示：「馬斯克在短短100多天裡為改善美國人的生活和增強國家實力所做的貢獻，比華倫參議員十多年的職業生涯中取得的成就還要多。這位參議員擅長撰寫毫無說服力的報告；這些報告根本是在浪費紙張，即使付錢也不會有人閱讀。總統透過DOGE所獲得的成功毋庸置疑，他的工作將繼續取得歷史性成果。」