我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普加倍鋼鋁關稅至50% 6月4日生效「英國暫時豁免」

賭城母親為患病家人點熊貓快餐 暖心經理讓她感動落淚

馬斯克轟川普支出法案 兩人緊張關係浮上檯面

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
億萬富豪馬斯克（左）痛批總統川普提出的支出法案是「令人作嘔的可憎之物」。（路透）
億萬富豪馬斯克（左）痛批總統川普提出的支出法案是「令人作嘔的可憎之物」。（路透）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天痛批美國總統川普提出的支出法案是「令人作嘔的可憎之物」。在這位科技大亨離開白宮後，他與川普兩人之間的緊張關係終於攤在陽光下。

法新社報導，馬斯克上週卸下政府公職，當時川普還讚揚他主導聯邦削減支出的計畫，但雙方分歧已醞釀多時。

馬斯克在社群平台X上發文表示：「這項龐大、離譜、充滿利益輸送的國會支出法案，是個令人作嘔的可憎之物。」這是他迄今對川普支出計畫最尖銳的批評。

他還說：「投下贊成票的人，真該感到丟臉：你們心知肚明，自己做了錯事。」

這並非馬斯克首次對川普所謂的「大而美法案」發表評論。儘管這項法案大幅削減醫療和糧食補助計畫，但預計未來10年內將使美國赤字增加數兆美元。

不過，曾領導政府效率部（DOGE）的馬斯克先前的批評相對克制，他僅表示，該法案削弱他對減支工作的努力。

馬斯克今天表示，國會正在審議的這項法案將讓「民眾背負沉重且難以為繼的債務」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）迅速對馬斯克發文做出回應，她回答記者表示：「總統早就知道馬斯克對這項法案的立場，這並不會改變總統的看法。這是大而美的法案，他（指川普）將會堅持到底。」

馬斯克 川普 白宮

上一則

美中AI競賽 美眾議員：美國應轉守為攻、爭取人才

下一則

川普加倍鋼鋁關稅至50% 6月4日生效「英國暫時豁免」

延伸閱讀

馬斯克Neuralink募6.5億元 腦機介面進入臨床試驗

馬斯克Neuralink募6.5億元 腦機介面進入臨床試驗
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
馬斯克爆捐精給日本女歌手 濱崎步被點名罕親自回應

馬斯克爆捐精給日本女歌手 濱崎步被點名罕親自回應
才退出政治圈 馬斯克為xAI卯勁籌資數十億美元

才退出政治圈 馬斯克為xAI卯勁籌資數十億美元

熱門新聞

美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54
特斯拉執行長馬斯克，攝於2月。（路透資料照片）

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

2025-05-29 01:40

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去
關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民