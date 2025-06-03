ICE掃蕩庇護州 麻州抓逾1500名無證客 川普任內最大批

美國移民及海關執法局代理局長里昂斯(前) 2日在波士頓宣布，在「庇護州」麻州展開「愛國者行動」，共逮捕超過1500名有犯罪紀錄的非法移民。(美聯社)。

美國移民及海關執法局(ICE )代理局長里昂斯(Todd Lyons) 2日宣布，在被稱為「庇護州」的麻州 展開「愛國者行動」(Operation Patriot)，共逮捕超過1500名有犯罪紀錄的非法移民 ，這是川普政府任內規模最大的移民執法行動之一。

新聞周刊報導，里昂斯表示，這項行動主要針對被判刑或正被通緝的非法移民，其中涉及殺人、販毒、性侵及其他暴力犯罪。他指出，由於麻州的庇護政策禁止當地警方與聯邦移民執法單位合作，導致過去在逮捕非法移民方面屢屢受阻，因此，這次行動具有特別的意義。

此次行動從5月初開始一直持續至6月2日。里昂斯指出，被捕的非法移民中許多是涉嫌毒品走私的罪犯或是來自外國的逃犯，試圖在美國躲避本國司法追緝。國土安全部旗下的多個機構，包括海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)和聯邦法警局(U.S. Marshals Service)皆參與了此次聯合行動，與近期其他大規模執法行動方式類似。

麻州聯邦檢察官富利(Leah B. Foley)也在記者會上表示，她的辦公室已對超過50名非法多次入境美國的外國人提起控告。ICE指出，其中部分被捕人士是來自MS-13與「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)幫派等犯罪組織的成員。里昂斯在記者會上強調，「早該將這些危險罪犯從社區清除掉，以避免他們再恐嚇我們的家人、朋友及鄰居。」

富利則表示，「當一個非法居留者選擇犯罪，他們將芬太尼毒品帶入社區，向幫派販售槍械，或盜用假身分領取原本屬於弱勢美國民眾的福利時，他們不再是移民，而是徹頭徹尾的罪犯。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)則報導，在巴西出生，6歲來到美國但無身分的葛梅斯(Marcelo Gomes Da Silva)在麻州讀到高中畢業，卻在畢業典禮前一天被ICE逮捕。

ICE波士頓負責人海德(Patricia H. Hyde)說，葛梅斯不是「調查的對象」，但仍成為ICE麻州掃蕩非法移民，是這次所逮捕1500移民當中的一員。密爾佛公立學校校長麥金泰爾(Kevin McIntyre)說，近幾周，被捕的還有好幾名家長和學校社區的成員。他說，「他們是我們地方的一分子，我們教室裡的學生，代表密爾佛參加比賽的選手，音樂家、藝術家、朋友、鄰居。在這艱困時刻，我們會盡全力支持我們的學生和他們的家人。」