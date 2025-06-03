「庇護轄區」清單惹議 國安部官網撤下 部長卻稱繼續用

國土安全部公布500餘個庇護轄區名單，指稱這些地方政府刻意阻撓川普的移民遣返政策。圖為科羅拉多州丹佛市在市政大樓懸掛歡迎移民橫幅的資料照片。(美聯社)

國土安全部 (DHS)上周公布的「庇護 轄區」清單備受爭議，無論紅州藍州都批評DHS設立清單的篩選標準，而且許多地區積極支持川普 政府的強硬政策卻榜上有名。華爾街日報(WSJ)2日報導，該清單在周末已悄悄從國土安全部官網消失。

庇護轄區清單包括川普政府指控數百個不遵循聯邦移民法城市和郡縣，但是本來在點擊下拉的表列，現已消失，代之以「未找到網頁」的錯誤訊息。國土安全部發布該清單的新聞稿上，原本附有網頁連結，現也不見。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)接受福斯新聞網(Fox News) 節目Sunday Morning Futures專訪，被問到清單由官網消失時表示，清單還在使用，「有些城市反彈。他們認為因為自己法典上沒有這條或那條法律，所以不該列在清單上，但真的符合列上的資格；因此，該清單絕對在使用之中」。

川普政府表示，所謂的庇護轄區，都對詢問其居民移民狀態、協助聯邦官員執行移民法而設下限制。這麼做，讓政府要逮捕非法居留美國的人、川普總統要履行大規模遞解，變得更加困難。川普放話威脅說，庇護轄區不變更其做法，就要撤消聯邦給的資金或者對其興訟。

庇護轄區清單5月29日公布，立即掀起波瀾；清單上一些地區，地方官員很支持川普政府的政策，配合聯邦執法。清單還有拼字錯誤，當然自我標榜為庇護城市的紐約市、洛杉磯也在清單上。

「全國警長協會」(National Sheriffs' Association)5月31日表示，國土安全部公布的清單指責拒不合作的警長，其態度既欠缺透明又不負責任。警長協會理事長唐諾休(Kieran Donahue)表示，協會成員去找國土安全部人員，但是對清單公布前由誰編纂、校對或查核，無法取得任何資訊；此外，清單也未設有任何機制，讓各轄區提出反對。