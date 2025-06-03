「想殺光猶太復國主義者」 科州無證客兇嫌籌畫恐攻1年

45歲索利曼1日在科州手執汽油彈，攻擊支持以色列的遊行民眾。(美聯社)

科羅拉多州圓石市(Boulder)1日發生汽油彈恐怖攻擊事件，很快成為具有高度敏感的移民議題。國土安全部指出，45歲兇嫌索利曼(Mohamed Sabry Soliman)是埃及人，2022年8月持B-2觀光簽證入境，當年9月申請庇護，簽證已於2023年2月到期，後來一直非法居留。川普 總統2日在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，恐怖主義行為必將面臨法律究責到底，這起事件是邊境 必須鞏固的另一個實例，兇嫌應被驅逐出境。

買18個汽油彈 最後扔2個

珍珠街購物中心(Pearl Street Mall)周邊街道1日下午舉行關懷滯留加薩地區以色列人質的遊行活動，索利曼以汽油彈攻擊攻擊活動參加者之前，買花喬裝成園丁以方便接近受害者。他買了18個汽油彈，但只扔了兩個，因為他「害怕」。

圓石市警方第一時間證實有八人受傷，2日下午將受傷人數更新為12人。他們的年齡從54歲到88歲，包括一名納粹大屠殺的倖存者，到2日晚上仍有三人住院。

一級謀殺未遂 被訴42重罪

索利曼面臨聯邦仇恨犯罪(hate crime)以及謀殺未遂等多項重罪起訴，執法機關目前以「有針對性的恐怖攻擊」進行調查，索利曼透過網路搜尋，鎖定要在圓石市辦活動的猶太 復國主義團體下手，犯罪攻擊籌畫一年。根據聯邦調查局(FBI)宣誓證詞(affidavit)，索利曼1日被收押後坦承犯罪，向調查人員供稱打算「殺光所有猶太復國主義者，希望他們全部死掉」。

仇恨犯罪聯邦罪名最高面臨終身監禁。索利曼同時面臨科州檢察官42項重罪起訴，包括一級謀殺未遂。

育有5兒女 鄰形容顧家男

根據警方調查，索利曼與妻子育有五名兒女，住在科州科羅拉多泉(Colorado Springs)公寓。46歲鄰居普瑞威特(Jimmy Prewitt)對華盛頓郵報說，索利曼是個不多話的顧家男人，兩家孩子經常一起玩，「我們平常就像普通鄰居一樣聊天」。

優步(Uber)發言人2日發表聲明說，索利曼過去九個月曾任優步司機，索利曼最初是在2023年春季為優步工作，擔任送餐員。優步發言人說，索利曼符合科州州法所有工作規定，工作期間優步平台並沒有收到消費者負評。聲明指出，索利曼的優步司機帳戶已被封閉。