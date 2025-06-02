我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚：大又美提案將重創紐約醫療體系

南韓1800萬人玩加密貨幣 兩大總統候選人都想討好

美學術界發聲：不要被川普暴行蒙蔽 美國大學國際生的確已成問題

編譯馮克芸／即時報導
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

自從川普政府下令禁止哈佛大學招收國際學生以來，美國自由派媒體多半撻伐川普的作法，哈佛大學的學生抗議群中，也有人手持「沒有國際學生，哈佛就不成為哈佛」的標語。但普林斯頓大學歷史系教授貝爾（David A. Bell）1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾勿被川普粗暴懲罰哈佛的作法蒙蔽，而要正視美國菁英大學招收大批國際學生問題。貝爾認為，此事在過去或許不成問題，但此時此刻值得檢討。

貝爾教授先說了一件發生在11年前的事。2014年，俄亥俄州公立大學邁阿密大學（Miami University）的一位教授，邀請當時已在普林斯頓任教的貝爾前去演講。邁阿密大學位於俄州小鎮牛津市，當地是典型的美國中西部大學城小鎮，貝爾搭機搭達後，被帶往校園附近一家川菜館吃飯。當時他心中有疑：一流的川菜廚師為何會在牛津市這個小鎮開店？

結果，那家餐館的菜做得非常好，他也明白了箇中原因──當時邁阿密大學約有學生1萬6000多人，其中包括1400名中國留學生。由於中國學生遠比美國學生富有，更比小鎮多數居民富有，其實已出現一些社交緊張；而貝爾和邁大教授談論此事時，剛好看到有中國學生駕著一輛瑪莎拉蒂經過。

貝爾在紐時的文章中說，川普阻止哈佛招收外國學生，再次引起美國人關注過去近半世紀以來的美國高等院校國際生問題。在2023-2024學年，美國各大學招收的國際學生總數超過110萬人，幾乎是1979-1980學年的4倍。同時間，全美大學的總入學人數，僅增長50%以上。

美國對於招收大批國際學生，其實並未經過太多刻意規畫或辯論，起初是越來越多外國學生申請，而各大學也樂意錄取他們，直到川普對哈佛粗暴打擊，一場嚴肅的討論才終於要開始了：美國大學國際學生日益增加是好事嗎？應該繼續嗎？

按川普主義的邏輯，大學招收外籍生基本上是一場菁英騙局，而川普的解決方案，至少在哈佛案例中，就是盡可能粗暴的關閉禁止，完全不顧後果是國際學生無法完成學業、需要國際學生做研究的實驗室瞬間缺人，也不管失去學費收入的大學要怎麼辦。

但說政府粗暴處理這個問題，並不表示這不是個問題。值得注意的是，進步派歷史學家史泰因梅茲─簡肯斯（Daniel Steinmetz-Jenkins）和保守派法學教授魏安真（Adrian Vermeule）在川普懲罰哈佛後，都在X上表示，也許美國大學的國際學生招生不應維持在目前的名額。

貝爾指出，如果把大學主要視為產生知識之處，那麼擴大國際招生顯然有理，因為透過增加申請人，可以提高學生素質，進而提升學術水準，促進更佳的研究及更重大的發現。

如果把大學視為經濟成長引擎，那麼盡可能多招國際學生顯也是個好生意，國際學生每年為美國引進數十億美元收入，許多國際學生畢業後留在美國，為美國經濟貢獻數十年，在高階職位上，他們還有助於提升美國生產力。

如果把大學視為美國軟實力和了解國際的工具，那麼國際學生的好處特別明顯。外國學生留美，與美國建立聯繫，與美國人建立友誼，還能了解美國文化和社會。

但貝爾說，如果把大學視為社會流動的引擎和促進國家團結的工具，那麼這事就不一樣了。

自20世紀70年代以來，儘管美國人口增加了50%，頂尖美國大學並未大幅增加整體招生人數，這使得錄取競爭更加激烈。分配給外國學生的名額越多，美國本土申請者錄取的難度就越大。

美國大學的外籍學生通常來自富裕和權貴家庭，他們通常畢業於菁英高中，學過流利的英語，家庭也有能力支付全額學費，因此國際生讓美國大學顯得更菁英化，甚至可能高高在上，不食人間煙火。而此時此刻，對那些菁英大學產生的民粹憤慨，正助長了川普對大學科研的毀滅式攻擊。

此外，外國學生的確為美國大學帶來了某種多樣性，但那種多樣性，跟不同社會背景的美國學生所帶來的多樣性相比，前者可能不如後者豐富。例如，希臘或印度菁英私校的高中畢業生，可能與美國新罕布夏州菁英高中菲利普斯艾希特學院（Philips Exeter Academy）或紐約市霍瑞斯曼高中（Horace Mann School）畢業生同質性高，卻與來自阿拉巴馬州鄉村地區的工人階級美國高中生迥異。

換句話說，貝爾問道，美國是否需要把大學經濟系變成迷你世界經濟論壇？是否需要讓不同國家未來的國際貨基金會官員共聚一堂，讓他們在美國大學並肩求學，增強彼此對全球貿易的看法？

貝爾在文末總結說，如果川普政府維持目前的邊境和簽證政策，全美各大學的國際學生註冊率自然可能大幅減少。但展望川普卸任之後，各大學必須認識到招國際學生存在的矛盾和取捨，在增加國際學生的同時，有必要增收美國本土學生，即使這意味著，要犧牲一些美國中西部的飲食多樣性，即小鎮可能不會再有美味的川菜館。

川普 俄亥俄州 哈佛大學

上一則

白宮構思新招攻擊哈佛 內部官員憂出現反效果

延伸閱讀

川普政府撤銷中國留學生簽證 真正目的是稀土？

川普政府撤銷中國留學生簽證 真正目的是稀土？
仰慕川普、會打拳擊 納夫羅茨基贏得波蘭總統大選

仰慕川普、會打拳擊 納夫羅茨基贏得波蘭總統大選
川普祭新關稅 南韓、越南鋼鐵股重挫

川普祭新關稅 南韓、越南鋼鐵股重挫
波蘭大選逆轉…川普支持的右翼候選人第二輪得票率勝出

波蘭大選逆轉…川普支持的右翼候選人第二輪得票率勝出

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了
將無法生產關鍵零件 中祭稀土出口管制 美汽車產業團體警告：恐致汽車停產

將無法生產關鍵零件 中祭稀土出口管制 美汽車產業團體警告：恐致汽車停產