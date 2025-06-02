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川普又特赦「司法部受害者」將赦免維州涉貪警長

編譯廖振堯／即時報導
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前維吉尼亞州警長史考特·詹金斯。（庫佩珀郡警長辦公室照片）
前維吉尼亞州警長史考特·詹金斯。（庫佩珀郡警長辦公室照片）

川普曾承諾大幅特赦所謂「被司法部迫害」的人們，他上任後也依言履行，5月26日更表示將赦免一名已因賄賂定罪的前維吉尼亞州警長史考特·詹金斯(Scott Jenkins)。

美聯社報導，53歲的詹金斯先前為庫佩珀郡(Culpeper County)警長，2023年被控共謀、電信詐欺、賄賂等16項罪名；去年12月，陪審團裁定他犯有一項共謀罪、四項誠信服務詐欺罪、七項賄賂罪，其中詐欺和賄賂罪名於今年3月宣判刑期。

兩名臥底的聯邦調查局探員在2022年宣誓就職為輔助警員後，立即向詹金斯提供了分別裝有五千元、一萬元現金的信封。詹金斯出庭為自己辯護，稱他收到的款項與他錄用警員沒有任何關聯，並於4月提出上訴。

川普26日在「真實社群」(Truth Social)上發文稱，詹金斯及其家人「被腐敗且武器化的拜登司法部拖入了地獄」，詹金斯試圖提供證據為自己辯護，但拜登任命的維吉尼亞西區聯邦地區法官巴盧(Robert Ballou)「拒絕並阻止了詹金斯，然後猛烈抨擊他」。「這位警長是拜登狂熱司法部的受害者，不該在監獄裡待任何一天。他是一個很棒的人，卻被激進左翼的怪物迫害，並被棄之不顧。他的明日不會進監獄，而是過著美好而充實的生活。 」

詹金斯是川普最近赦免其忠實支持者的案例。今年1月，川普赦免了暗網毒品交易平台「絲路」(Silk Road)創辦人羅斯·烏布利希(Ross Ulbricht)，他因販毒和洗錢被判刑；4月又赦免了內華達州共和黨全國委員會(RNC)委員菲奧雷(Michele Fiore)，她涉嫌將原本用於紀念遇害警察雕像的資金用於整形等個人開支，正在等待宣判罪名。

重掌白宮以來，他已赦免、減刑、撤告被控參與2021年1月6日國會大廈暴亂的超過1500名人員，包括已被判襲警罪的被告。

川普 拜登 司法部

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