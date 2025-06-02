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白宮構思新招攻擊哈佛 內部官員憂出現反效果

記者胡玉立／綜合報導
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哈佛大學法學院學生在畢業典禮上歡呼。(歐新社)
哈佛大學法學院學生在畢業典禮上歡呼。(歐新社)

聯邦法官下令阻止白宮禁止哈佛大學招收國際學生之後，川普政府決定「整兵再戰」，打算找出更多迫使哈佛屈服的新方法。

政治新聞網站Politico報導，知情人士透露，白宮28日召集了十多個機構的官員「集思廣益」，以制定懲罰哈佛新招。川普政府官員匿名表示，包括國務院、財政部、衛生部、司法部等機構都可望採取行動，最快可能在本月展開。

盡管部分政府官員私下抱怨政府過於咄咄逼人，反讓哈佛這所歷史悠久的長春藤學府贏得公眾同情，但川普仍堅持繼續攻擊哈佛，而且進一步加大施壓力道。

川普28日在一場與哈佛無關的白宮記者會上再次斥責哈佛大學，指哈佛「對我們國家極不尊重，他們所做的就是愈陷愈深」。

川普政府不願透露正在考慮的方案為何，但其中部分選項包括讓司法部擴大調查哈佛招生政策，或削減哈佛大學附屬醫療機構資金。

白宮發言人費爾茲(Harrison Fields)表示，「之前針對哈佛的舉措其實只是觸及皮毛而已 。」

費爾茲不願具體說明政府還可以採取哪些措施來迫使哈佛就範，但他說：「哈佛若能像許多競爭對手那樣用成年人的方式行事，進行有成效的對話和行動，就有可能避免自取滅亡；但哈佛卻決定向MSNBC、現已停發資金的全國公共廣播電台(NPR)和收視率慘淡的美國有線電視新聞網(CNN)控訴。」

有政府內部人士擔心，白宮持續不斷關注打擊哈佛，時間拖得愈久，做得太過頭的風險就愈大。官員承認，在撤銷哈佛國際學生簽證這件事情上，哈佛占了上風。這名官員表示：「我們在打一場必敗的仗；把其中一個最邪惡的機構變成了受害者。」

川普政府上台後，試圖全面重塑美國政府及其周邊機構，同時針對任何與政府步調不一致的文化機構廣泛圍剿。除了哈佛大學，白宮也對其他部分知名大學發動攻勢，其中包括其他常春藤盟校和加州大學系統在內。

白宮記者會 川普 哈佛大學

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