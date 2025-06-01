錯誤百出招批評 國土安全部網站悄悄撤下「庇護城市」清單

國土安全部公布500餘個庇護轄區名單，指稱這些地方政府刻意阻撓川普的移民遣返政策。圖為科羅拉多州丹佛市在市政大樓懸掛歡迎移民橫幅的資料照片。(美聯社)

國土安全部 (DHS)上周公布的「庇護 城市」清單，備受爭議，無論紅州藍州都批評DHS設立清單的篩選標準；華爾街日報(WSJ)1日報導，該清單在周末其間已悄悄從國土安全部官網消失。

庇護城市清單包括川普 政府指控的數十個不遵循聯邦移民法城市和郡區，本來在點擊下拉的表列，現已消失，代之以「錯誤」訊息。國土安全部發布該清單的新聞稿上，原本附有網頁連結，現也不見。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)接受福斯新聞網(Fox News) 「周日晨間期貨」(Sunday Morning Futures)節目專訪，被問到清單由官網消失時表示，清單還在使用，「有些城市反彈。他們認為因為自己法典上沒有這條或那條法律，所以不該列在清單上，但真的符合列上的資格；因此，該清單絕對使用之中」。

川普政府表示，所謂的庇護轄區，都對詢問其居民移民狀態、協助聯邦官員執行移民法而設下限制。這麼做，讓政府要逮捕非法居留美國的人、川普總統要履行大規模遞解他們出境，變得更加困難。川普放話威脅說，庇護轄區不變更其做法，就要撤消聯邦給的資金或者對其興訟。

庇護城市清單5月29日公布，立即掀起波瀾；清單上一些地區，地方官員很支持川普政府的政策，配合聯邦執法。清單還有拼字錯誤，當然自我標榜為庇護社區的紐約市、洛杉磯也在清單上。

「全國警長協會」(National Sheriffs' Association)5月31日表示，國土安全部公布的清單指責拒不合作的警長，其態度既欠缺透明又不負責任。警長協會理事長唐諾休(Kieran Donahue)表示，協會成員去找國土安全部人員，但是對清單公布前由誰編纂、校對或查核，無法取得任何資訊；此外，清單也未設有任何機制，讓各轄區提出反對。