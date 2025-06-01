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將無法生產關鍵零件 中祭稀土出口管制 美汽車產業團體警告：恐致汽車停產

編譯羅方妤／即時報導
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密西根州奧賴恩湖的通用汽車奧賴恩裝配廠內的裝配線2023年6月正移動Chevrolet Bolt電動車和電動休旅車。（美聯社）
密西根州奧賴恩湖的通用汽車奧賴恩裝配廠內的裝配線2023年6月正移動Chevrolet Bolt電動車和電動休旅車。（美聯社）

路透獨家報導，全球汽車產業高管紛紛示警，中國稀土磁鐵即將出現短缺，這可能導致汽車工廠在數周內停產關閉。汽車雨刷馬達和防剎車鎖死傳感器等各種汽車裝置都需要用到這種磁鐵。

代表通用汽車、豐田、福斯、現代和其他主要汽車製造商的貿易團體「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）在5月9日致川普政府官員的一封未公開信中寫道：「若無法穩定取得這些零件和磁鐵，汽車供應商將無法生產關鍵汽車零件，包括自動變速箱、節氣門系統、交流發電機、各種馬達、傳感器、安全帶、喇叭、燈、馬達、動力輔助轉向器和攝像頭。」

信中還指出，若沒有這些必要的汽車零件，美國汽車工廠營運中斷只是時間問題。該組織還表示：「在最嚴重的狀況下，可能需要減少產量甚至關閉汽車裝配線。」

美國汽車及設備製造商協會（MEMA）也簽署了這封信。汽車創新聯盟執行長博澤拉（John Bozzella）和MEMA執行長隆恩（Bill Long）5月30日都告訴路透，這種狀況尚未被解決，仍令人擔憂。但他們對川普政府高層介入防止美國汽車生產和供應鏈中斷表達感謝。

博澤拉指出，汽車議題是美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）5月稍早和中國代表團在瑞士日內瓦談判時，所談到的議題。

葛里爾5月30日告訴CNBC，中國已同意取消對美國公司的稀土磁鐵出口管制，但在授予美國關鍵產業相關權利方面不夠迅速。

中國控制全球90%以上的稀土磁鐵加工產能。他們在今年4月宣布實施出口管制，要求出口商取得中方的許可證，當月的稀土磁鐵出口量減少了一半。

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