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持綠卡亞裔入境美 因舊案遭ICE拘留 3個月後才獲釋

編譯盧炯燊／綜合報導
一名持綠卡的亞裔移民在西雅圖-塔科馬機場入境時，因一椿舊案被ICE拘留，三個月後才獲釋。圖為西雅圖-塔科馬機場。(美聯社)
一名持綠卡的亞裔移民在西雅圖-塔科馬機場入境時，因一椿舊案被ICE拘留，三個月後才獲釋。圖為西雅圖-塔科馬機場。(美聯社)

持有綠卡，在美國合法居住了50年的菲律賓裔女子露薇琳‧狄克森(Lewelyn Dixon)，返鄉探親後，今年2月底回美在西雅圖機場入境時遭移民和海關執法局(ICE)拘留，面臨逮解出境。在遭拘留三個月後，法官5月29日裁定她並不符合驅逐出境的資格，ICE隨即放人。

64歲的狄克森在華州塔科馬(Tacom)西北部ICE移民處理中心(Northwest ICE Processing Center)外面感謝支持者，同時向媒體講述拘留內的可怕經歷，她說拘留所情況實在太可怕，不但人滿為患且超級擠擁，經常是釋放一個人後又關押三個人。

狄克森的外甥女馬德瑞亞加(Lani Madriaga)30日表示，她們全家人團聚一起吃晚飯聊天，姨媽現在還在適應，這段經歷讓她情緒很低落，但也讓她燃起幫助被拘留者的決心。

狄克森14歲時就來到美國，是持有綠卡的合法居民，遭ICE拘留時是華盛頓大學實驗室技師。

她所委任的律師奧索里歐(Benjamin Osorio)早前透露，相信她被拘留是與她20多年前盜用公款案被定罪，結果給ICE盯上。

法庭紀錄顯示，狄克森當時是華盛頓互惠銀行(Washington Mutual Bank)出納員兼營運督導，但盜用公款累計6460元，2000年向法院認罪遭處以盜用款和罰款及住進中途之家30天，狄克森2019年繳清款項。

狄克森一直對家人隱瞞此事，直到遭拘留才揭發出來，也讓家人感到震驚。

奧索里歐表示，狄克森早就有資格申請成為公民，但她向父親承諾會保留菲律賓籍，以便在菲律賓持有房地產跟土地。他又說，狄克森可能不明白只持有綠卡仍會存在風險，否則在出國前就應完成歸化入籍。

馬德瑞亞加也說，姨媽正準備重返工作崗位，但首要是完成入籍歸化手續。

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