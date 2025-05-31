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最高院再允許取消53萬移民臨時保護身分 面臨被遣返者逼近百萬人

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府取消古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國共計53萬移民的臨時保護身分，獲得最高法院同意。(美聯社)
川普政府取消古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國共計53萬移民的臨時保護身分，獲得最高法院同意。(美聯社)

前總統拜登任內在2022年為古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國共計53萬移民提供臨時保護身分，允許在美國合法拘留、工作，川普總統二度執政之後取消計畫但被告上法院。最高法院30日裁決准許川普政府取消計畫。美聯社報導，這項裁決讓可能面臨遣返的移民總數增加到接近100萬人。

華盛頓郵報分析，這是最高法院在幾周之內做出的第二個判決，允許川普政府官員終止對因戰亂或經濟動盪而離鄉背井的無證移民提供保護。最高法院19日允許川普政府取消拜登任內為35萬名委內瑞拉無證移民提供的臨時保護身分(temporary protected status，TPS)，這批委國無證客面臨遣返。

最高法院將兩起訴訟都發還下級法院審理，隨著案情發展，未來仍可能又上訴到最高法院。

川普官員向法院指出，獲得臨時保護身分的無證移民危害公共安全，消耗國家資源。移民倡議人士則指出，大約90萬移民突然失去保護身分，規模龐大前所未見，對於全國各地移民社區將造成嚴重衝擊。

最高法院30日僅公布簡短裁決，符合最高法院受理緊急動議的處理模式。

自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)則持不同意見。

傑克森在不同意見書寫道，川普政府並沒有盡到下級法院要求的舉證責任(burden of proof)，未解釋為何保留人道假釋計畫就會造成不可彌補的傷害。她指出，最高法院顯然錯估情勢，低估了50萬非公民生活與生計突然被顛覆所帶來的巨大影響，況且司法訴訟也還在進行中。

傑克森指出，原本在人道假釋計畫裡的大量非公民如果突然被草率遣返回到祖國，當地將出現社會、經濟動亂。她指出，獲准參加假釋計畫的移民在美國國內都有擔保人(sponsors)，許多移民早就融入美國社區，期盼最終能取得長期居留的合法身分。

移民 川普 遣返

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