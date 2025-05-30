川普上任首晤鮑爾 重提「不降息」是錯誤

川普總統(左)29日在白宮會見聯邦準備理事會主席鮑爾(右) ，重提不降息是個「錯誤」。但鮑爾強調，聯準會是用非政治化的分析來制定貨幣政策；圖為兩人會見的檔案照片。(路透)

川普 總統29日在白宮接見聯邦準備理事會主席鮑爾 (Jerome Powell) ，重提不降息是個「錯誤」。但鮑爾強調，聯準會 所有決策是取決於經濟數據，是基於謹慎、客觀、非政治化的分析來制定貨幣政策。

這是川普自今年1月上任以來，首次與鮑爾晤談。川普曾多次指責鮑爾未按要求降息，甚至揚言要將他開除，使得雙方關係持續緊張。

白宮及聯準會均證實，鮑爾是應總統邀請到白宮。鮑爾本月初曾表示，除非總統主動要求，否則他不會尋求與川普會面，「我從未要求與任何一位總統會面，也永遠不會，這總是由對方提出的」。

聯準會在兩人會面後發聲明指出，雙方討論了美國經濟發展情況，包括經濟增長、就業及通膨等議題。

聯準會聲明指出，鮑爾在會面中沒有討論對貨幣政策的預期，只是強調政策的制訂，是完全取決於經濟數據以及這些數據對經濟前景的影響。鮑爾更說明，他與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的同事們是依法制定貨幣政策，以支持就業最大化及物價穩定，完全根據謹慎、客觀且不受政治影響的分析來做出貨幣決策。

白宮發言人李維特 (Karoline Leavitt) 之後表示，她與總統都看到了聯準會的聲明，並認為聲明是正確的。

然而她又說：「總統確實認為，聯準會主席不降低利率是一個錯誤，這使得我們在面對中國及其他國家時，在經濟上處於不利的劣勢。」

聯準會5月8日最近一次的議息結果，維持在4.25%-4.50%的區間，自去年12月以來未有變動。鮑爾暗示未來幾個月會繼續維持這個水平，市場目前預期聯準會將在9月降息，在12月再次降息。

川普是在首個任期內委任鮑爾為聯準會主席，然而1月重掌白宮後認為美國「沒有通膨」，鮑爾應該降息，但鮑爾未曾理會，川普揚言要將他解雇，結果引起市場不安。