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聯邦法院裁定 哈佛大學暫可招收國際生

編譯陳韻涵／綜合報導
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國土安全部日前命令哈佛大學不可招收國際生，聯邦法官暫時擋下。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）
國土安全部日前命令哈佛大學不可招收國際生，聯邦法官暫時擋下。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

麻州聯邦地區法官巴洛茲(Allison Burroughs)於29日延長臨時禁制令，阻止川普政府禁止哈佛大學招收外國學生的舉措，意指哈佛仍可繼續招收國際生及學者；聯邦移民及海關執法局(ICE)於28日要求哈佛在30天內回應，包括哈佛與外國企業合作，以及未能充分回應校內反猶太主義的指控。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)於22日下令終止哈佛的「學生與交換訪客計畫」（SEVP）認證，指哈佛允許「反美、支持恐怖主義」的外國人「騷擾和人身攻擊個人，並破壞該校一度備受尊敬的學習環境」。國土安全部(DHS)28日改口稱「有意撤銷」(intent to withdraw)哈佛的SEVP認證，限哈佛在30天內回覆。SEVP認證遭撤銷，代表哈佛不能再招收外國學生。

哈佛23日指控川普政府違憲，巴洛茲同日發出臨時禁制令(temporary restraining order)，阻止川普政府禁止哈佛大學招收國際學生的舉措，允許哈佛在訴訟進行期間繼續招收國際學生，並訂29日舉行聽證。

華盛頓郵報報導，巴洛茲29日裁定，在初步禁令(preliminary injunction)頒布前，臨時禁制令持續有效。

巴洛茲延長臨時禁制令的消息在哈佛畢業典禮當天發布，代表哈佛在對抗政府的戰爭中取得階段性勝利。

哈佛發言人牛頓(Jason Newton)發出聲明表示，「今日的法院判決允許校方在案件審理期間繼續招收國際學生和學者，哈佛將持續採取行動，保護國際學生和學者的權利，他們是哈佛大家庭的一員，對校方的學術使命和學校至關重要，他們的存在為我國帶來無可估量的利益。」

川普政府28日再次試圖撤銷哈佛招收外國學生的資格，聯邦移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)發信給哈佛，稱政府要求哈佛在30天內回應，包括哈佛與外國企業合作，以及未能充分回應校內反猶太主義的指控。

哈佛表示早已配合回應，但諾姆22日表示，哈佛的回應不夠充分，下令即刻暫停哈佛的SEVP認證。

哈佛在訴訟中主張，政府未遵守取消學校招收國際學生資格的行政程序和規定，其中包括給予學校上訴的機會和30天的回應期。

諾姆最初的信件並未指出哈佛違反哪些規定或條例，而28日的信函譴責哈佛違反通報規定和打擊反猶太主義的行政命令。

哈佛大學移民服務主任馬丁(Maureen Martin)在法庭文件中提到，雖然法官頒布臨時禁制令，但川普政府阻止哈佛招收國際學生的行為，已對學術環境造成「深刻的恐懼、擔憂和困惑」。她指出，很多國際學生求轉學或延後入讀，該校飛抵波士頓的國際學生，被海關送去接受額外檢查 ，到領使館尋求簽證者遭拒或面臨拖延。

臨時禁制令 川普 哈佛大學

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