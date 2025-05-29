被針對？中國籲美保障留學生權益：學術交流不應受干擾
繼限制哈佛大學招收國際學生後，國務院再通令外館暫停留學生新簽證面談，考慮祭出社交媒體審查等。對此，中國外交部發言人毛寧27日表示，敦促美方切實保障包括中國留學生在內的各國留學生的合法正當權益。
毛寧表示，中國注意到有關動向。強調「中方一貫認為，正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾」。
中國現在是僅次於印度到美國留學人數的國家。
中國官媒央視報導，對美國總統川普考慮對所有申請赴美留學的外國學生進行社群媒體審查，和美國使領館暫停安排學生新簽證面談，有美國駐中大使館人員接受央視致電時表示，目前未收到相關訊息。
該工作人員稱，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行，中國民眾辦理相關簽證，仍可在美國簽證官網進行預約。
川普兩次任期均拉高對外國留學生的限制，尤其中國做為美國主要的國際學生來源，相關政策均被認為是劍指中國。中國媒體第一財經指出，中國過去一直是美國最大的國際學生來源國，每年向美國輸送數十萬名人才。在近年美中關係緊張下，根據美國國際教育協會(IIE)去年11月報告顯示，中國在美國的國際學生自2020年的37萬人，減少至到2024年的17.7萬人，降幅26%。
至於台灣方面，今年準備赴美留學的台灣學生安里(化名)，看到消息大驚，他的簽證面試恰好就在昨天，所幸最後順利通過面試。他指出，更多準留學生擔心即便拿到美簽，美方政策若急轉彎，留學計畫仍可能受阻。
台灣的文化大學法律系教授方元沂說，耳聞許多留美學生收到學校的通知，指目前有國際生可能因簽證問題無法繼續留在美國。
美國政府近期一連串在高教上的新政，讓國際生惶惶不安。一名今年8月預計前往哈佛大學就讀碩士班的台灣學生向聯合報表示，今年2月拿到錄取通知時，沒想過哈佛可能成為一所沒辦法收國際生的大學。這幾個月內他簽證過了、當地住宿也簽約了，如今哈佛校方沒有進一步通知，他苦笑說，只能走一步算一步，等待禁令鬆綁的一天。
安里說，他心想沒收到取消面試通知，就依約前往，現場有幾十人排隊等簽證面試，最後順利通過面試。他表示，簽證面試只是留學的一環，他觀察身邊準備留美的學生，其實多數人擔心的不只是能否預約到簽證面試，而是拿到美簽之後，會不會又因為政策急轉彎，導致留學計畫前功盡棄。
方元沂表示，過往學生留學只要確認申請學校是否為教育部承認的大學，準備財力證明、完成申請程序，就可拿到學生簽證赴美。美國總統川普上任後，國際生需要考量的因素更多，過去更從未發生過這種政治介入大學自主的事情。他呼籲教育部要多支持國際學生，若有發生類似情況應主動提供協助。
上一則
競選時曾喊畢業自動獲綠卡 川普上任後立場丕變
下一則
FB留言