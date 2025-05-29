被針對？中國籲美保障留學生權益：學術交流不應受干擾

川普總統要求各校招收國際生的比率上限應該由31%降至15%。（路透）

繼限制哈佛大學招收國際學生後，國務院再通令外館暫停留學生新簽證面談，考慮祭出社交媒體審查等。對此，中國外交部發言人毛寧27日表示，敦促美方切實保障包括中國留學生 在內的各國留學生的合法正當權益。

毛寧表示，中國注意到有關動向。強調「中方一貫認為，正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾」。

中國現在是僅次於印度到美國留學人數的國家。

中國官媒央視報導，對美國總統川普 考慮對所有申請赴美留學的外國學生進行社群媒體審查，和美國使領館暫停安排學生新簽證面談，有美國駐中大使館人員接受央視致電時表示，目前未收到相關訊息。

該工作人員稱，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行，中國民眾辦理相關簽證，仍可在美國簽證官網進行預約。

川普兩次任期均拉高對外國留學生的限制，尤其中國做為美國主要的國際學生來源，相關政策均被認為是劍指中國。中國媒體第一財經指出，中國過去一直是美國最大的國際學生來源國，每年向美國輸送數十萬名人才。在近年美中關係緊張下，根據美國國際教育協會(IIE)去年11月報告顯示，中國在美國的國際學生自2020年的37萬人，減少至到2024年的17.7萬人，降幅26%。

至於台灣方面，今年準備赴美留學的台灣學生安里(化名)，看到消息大驚，他的簽證面試恰好就在昨天，所幸最後順利通過面試。他指出，更多準留學生擔心即便拿到美簽，美方政策若急轉彎，留學計畫仍可能受阻。

台灣的文化大學法律系教授方元沂說，耳聞許多留美學生收到學校的通知，指目前有國際生可能因簽證問題無法繼續留在美國。

美國政府近期一連串在高教上的新政，讓國際生惶惶不安。一名今年8月預計前往哈佛大學就讀碩士班的台灣學生向聯合報表示，今年2月拿到錄取通知時，沒想過哈佛可能成為一所沒辦法收國際生的大學。這幾個月內他簽證過了、當地住宿也簽約了，如今哈佛校方沒有進一步通知，他苦笑說，只能走一步算一步，等待禁令鬆綁的一天。

安里說，他心想沒收到取消面試通知，就依約前往，現場有幾十人排隊等簽證面試，最後順利通過面試。他表示，簽證面試只是留學的一環，他觀察身邊準備留美的學生，其實多數人擔心的不只是能否預約到簽證面試，而是拿到美簽之後，會不會又因為政策急轉彎，導致留學計畫前功盡棄。

方元沂表示，過往學生留學只要確認申請學校是否為教育部承認的大學，準備財力證明、完成申請程序，就可拿到學生簽證 赴美。美國總統川普上任後，國際生需要考量的因素更多，過去更從未發生過這種政治介入大學自主的事情。他呼籲教育部要多支持國際學生，若有發生類似情況應主動提供協助。