川普：哈佛和其他大學國際學生太多 應設限15%

川普總統在連續對哈佛大學下重手之後，28日建議各大學招收的國際生比率應降至15%。（路透）

在一連串打擊哈佛大學 等校的作為之後，川普 總統28日進一步建議，哈佛大學及其他學校應該降低國際學生占比，國際學生上限應設定為15%。川普同時指責哈佛大學一再反擊是「不尊重國家 」，所作所為只會「愈陷愈深」，「他們每反抗一次，就會再損失2.5億元」。

川普在白宮 橢圓形辦公室向媒體記者談到哈佛反抗行徑時表示，國際學生在學生群體中占比過高，也無法保證這些學生不是「麻煩製造者」。

他表示：「他們招收來自世界各地非常激進的留學生，我們不希望他們在我們國家惹麻煩。」「這些國家並沒有幫助我們。他們沒有投資哈佛，投資哈佛的是我們自己。那為什麼要設定31%這麼高的數字？我認為上限應該訂在15%左右，而不是31%。」

川普進一步談論為何哈佛大學及其他學校應該將外國學生比率限制在15%。他說：「我們有一些想進哈佛和其他學校的人；但他們進不去，因為那裡有外國學生。而我想確保外國學生是熱愛我們國家的人。我們不想看到購物中心爆炸。我們不想看到騷亂。⋯⋯很多學生都是被這個國家激進左翼瘋子引來的麻煩製造者。」

川普政府4月已要求哈佛大學提交所有國際學生名單。川普25日曾再次表達對哈佛大學的不滿，認為外國學生占據了本該屬於美國本地學生的名額。

28日，川普除了再次重申此論點，也痛批哈佛不斷反擊是「不尊重國家」。政府與哈佛之間的戰爭，愈演愈烈。

川普表示，「哈佛大學想反抗，想炫耀自己有多聰明，結果卻吃上回馬槍。他們所作所為只會讓自己越陷越深，他們必須規矩點。」

川普指責哈佛拿了政府數十億聯邦資金，校園內卻反猶太；「我認為他們做得很糟。而他們每次反抗，都會再損失2.5億元；昨天，我們又找到1億元（可砍）了。」

哈佛大學2024-2025年度國際學生占總入學人數27%。國際學生因支付全額學費，是美國各知名大學重要財源，除了有助美國經濟發展，也有效補貼國內學生費用。