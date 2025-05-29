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美簽政策急轉彎 台議員為哈佛入學生女兒發聲：誰來守護孩子的夢？

記者張策／新北即時報導
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美國哈佛大學校園。（新華社）
美國哈佛大學校園。（新華社）

美國國務院日前突襲式宣布，暫停全球學生與交換學者簽證面談預約，預告將擴大審查申請人社群媒體使用狀況。新北市地方議員29日早在社群平台發文透露，自己女兒原定7月赴哈佛大學報到，如今簽證受阻，錄取恐告失效，痛批「教育，不該成為政治報復的工具」。

林金結在貼文中寫道，他女兒為進入哈佛努力多年，歷經考試、申請、面試與漫長等待，終於獲得錄取，原以為挑戰將來自學術，沒想到卻被擋在國界之外。他哀嘆，美國政府為政治目的懲罰學術自由，形同斷送了無數學生的未來。「不只是我女兒，數千名懷抱夢想的年輕人，如今簽證停擺、錄取失效、前途未卜。」

根據「紐約時報」報導，美國國務卿魯比歐於27日以內部電文下令，暫停所有駐外使領館的學生與交換學者簽證面談預約，並檢討F、M、J簽證背景審查標準，擬擴大社群媒體審查範圍。Politico指出，雖已預約者暫不受影響，但未來審查程序恐更繁瑣，導致大批外籍生趕不上秋季入學，甚至被迫放棄來美計畫。

林金結表示，女兒收到澳洲墨爾本大學寄來的關懷信函，信中雖表明願協助受影響學生，卻也坦言「正在處理中」，透露高度不確定。他不解「當我們的孩子辛苦築夢，卻因國際形勢被犧牲，誰來保護他們的希望？」

面對爭議，教育部表示，已向美國在台協會（AIT）了解，對方回應「尚未接獲國務院通知」，目前排定的學生簽證面談與送件仍可照常，但需密切關注後續政策變化。

林金結直言，這不是單一家庭的煩惱，而是台灣許多學生的共同處境。他呼籲政府應積極與美方交涉，保障台學子出國就學的權益，「學術自由，不該被行政命令輕易踐踏；教育的門，不能被政治輕易關上。」

新北市議員林金結29日在臉書發文透露，自己女兒原定7月赴哈佛大學報到，如今簽證受...
新北市議員林金結29日在臉書發文透露，自己女兒原定7月赴哈佛大學報到，如今簽證受阻，錄取恐告失效。（翻攝自新北市議員林金結臉書）

學生簽證 國務院 社群媒體

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