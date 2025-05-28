美開鍘中共背景學生「關鍵領域」為何？ 專家：對中國9千萬黨員掀寒蟬效應

魯比歐28日宣布將「積極撤銷」中國學生簽證，並且鎖定與中國共產黨有關聯或關鍵領域學生。（路透）

美國國務卿魯比歐 28日宣布將「積極撤銷」中國學生簽證 ，並且鎖定與中國共產黨 有關聯或關鍵領域學生，紐約時報報導稱，關鍵領域可能是物理科學方面；此舉料將引發美國大學校園焦慮及中國譴責。專家指出，目前中國約有9900萬名中共黨員，將產生極大寒蟬效應。

魯比歐於當地時間28日晚間宣布，將「積極撤銷」中國學生簽證，適用背景涉及中國共產黨或關鍵領域就讀者。他補充，美方正在修改簽證標準，以「加強審查」包含香港在內所有來自中國的申請。

紐時提到，雖然魯比歐並未言明哪些「關鍵領域」，但這項描述很可能是指物理科學等領域的研究。美國官員近年對中國政府招募受美國訓練的科學家表達關切，儘管目前尚無證據顯示有大量這類科學家為中國工作。

政治新聞網POLITICO引述華府非營利組織「中美教育基金」（US-China Education Trust）執行主任列文（Rosie Levine）表示，「這將對將美國作為首選留學地點的中國學生造成極大的寒蟬效應」。

列文提到，「目前中國約有9900萬名共產黨黨員，因此，取決於這項政策的執行嚴厲程度，可能會影響幾乎每個有意赴美留學、背景涉及共產黨的學生」。

截至目前，大多數中國共產黨官員的家屬仍可在美國留學。近幾十年來，許多中共高層把子女送到美國讀書。中國國家主席習近平的女兒習明澤，曾在2010年代初期以化名就讀哈佛大學，當時僅校方行政人員和少數教授知情她的身分。

大約相同時間，已遭監禁的前政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜也曾在哈佛甘迺迪學院取得碩士學位，並曾就讀哥倫比亞大學法學院。

中國駐美使館尚未立即置評。