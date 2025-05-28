美留學生年貢獻440億美元 停招損失「不只是學費」

NAFSA統計，上個學年近9萬名國際學生在德州250多所學院和大學就讀，為當地經濟貢獻25億美元。大學示意圖。(路透)

傳美國將暫停外國學生簽證 面試，經濟學家示警，國際學生流失不只影響依賴學費的學校，還會影響地方及州經濟。國際學生學費往往比美國學生更高，暫停學生簽證的損失不是透過收更多國內學生可輕易彌補的。

國務院昨天傳出，將暫停外國學生及訪問學者的簽證面試，並擴大對申請人進行社群媒體審查。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述非營利組織美洲教育者年會（NAFSA）數據，指出去年在美國就學的110多萬名國際學生，於2023年2024學年為美國經濟貢獻近440億美元，並支持了逾37.8萬個工作機會。

「學生不只是花錢付學費」，倫敦政經學院（LSE）教授巴爾（Nicholas Barr）表示。 「他們付房租、去餐廳吃飯、旅遊。」

國際學生的經濟效益對大學密集的州特別明顯。NAFSA統計，上個學年近9萬名國際學生在德州250多所學院和大學就讀，為當地經濟貢獻25億美元。

在麻薩諸塞州就學的8.2萬名國際學生貢獻約39億美元，而國際學生最多的加州有近14.1萬人，貢獻金額達64億美元。

巴爾表示，國際學生的經濟需求帶來就業機會，無論是當地酒吧和商店的額外人手，還是大學本身，都需要更多的人力來處理更多學生帶來的後勤工作。

英國劍橋大學經濟學教授亞內利斯（Constantine Yannelis）表示，暫停學生簽證可能會嚴重影響「從房地產 到餐館，以及幾乎所有能想到的消費性產業」。

「當地房地產市場依賴租房給學生。如果學生人數大幅下降，將對房地產市場產生巨大衝擊」，亞內利斯說。「許多當地企業、電影院、酒吧的需求也將下降。」

亞內利斯說，這些損失不是大學可以透過收更多國內學生來輕易彌補的，因為國際學生的學費往往比美國學生更高，而美國學生可以享有州內學費和更多財務補助。他預測，大學可能不得不削減課程內容或經濟援助。

雖然國務院可能只是暫停簽證面試，而且川普政府的其他做法也在法院中遇到挑戰，例如聯邦法官暫時阻止禁止哈佛大學招收國際學生的命令，但亞內利斯認為，傷害已經造成。

他指出，即使下週所有這些政策都被逆轉，「我們依然會籠罩在陰影下，因為我們讓世界對美國是否仍是優秀人才首選地點產生了不確定性」。

倫敦政經學院的教授巴爾本身也是國際學生，以傅爾布萊特學者的身分在加州大學 柏克萊分校獲得經濟學博士學位。眼見這些不確定性，他表示，如果他仍是有意赴外進修的學生，就不會申請美國學校了。

巴爾也提到，他為大學及未來的學生感到難過，因為他們將無法獲得同樣的留學經驗。「美國狠狠地搬石頭砸自己的腳」。