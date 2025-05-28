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美留學生年貢獻440億美元 停招損失「不只是學費」

中央社華盛頓28日專電
NAFSA統計，上個學年近9萬名國際學生在德州250多所學院和大學就讀，為當地經濟貢獻25億美元。大學示意圖。(路透)
NAFSA統計，上個學年近9萬名國際學生在德州250多所學院和大學就讀，為當地經濟貢獻25億美元。大學示意圖。(路透)

傳美國將暫停外國學生簽證面試，經濟學家示警，國際學生流失不只影響依賴學費的學校，還會影響地方及州經濟。國際學生學費往往比美國學生更高，暫停學生簽證的損失不是透過收更多國內學生可輕易彌補的。

國務院昨天傳出，將暫停外國學生及訪問學者的簽證面試，並擴大對申請人進行社群媒體審查。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天引述非營利組織美洲教育者年會（NAFSA）數據，指出去年在美國就學的110多萬名國際學生，於2023年2024學年為美國經濟貢獻近440億美元，並支持了逾37.8萬個工作機會。

「學生不只是花錢付學費」，倫敦政經學院（LSE）教授巴爾（Nicholas Barr）表示。 「他們付房租、去餐廳吃飯、旅遊。」

國際學生的經濟效益對大學密集的州特別明顯。NAFSA統計，上個學年近9萬名國際學生在德州250多所學院和大學就讀，為當地經濟貢獻25億美元。

在麻薩諸塞州就學的8.2萬名國際學生貢獻約39億美元，而國際學生最多的加州有近14.1萬人，貢獻金額達64億美元。

巴爾表示，國際學生的經濟需求帶來就業機會，無論是當地酒吧和商店的額外人手，還是大學本身，都需要更多的人力來處理更多學生帶來的後勤工作。

英國劍橋大學經濟學教授亞內利斯（Constantine Yannelis）表示，暫停學生簽證可能會嚴重影響「從房地產到餐館，以及幾乎所有能想到的消費性產業」。

「當地房地產市場依賴租房給學生。如果學生人數大幅下降，將對房地產市場產生巨大衝擊」，亞內利斯說。「許多當地企業、電影院、酒吧的需求也將下降。」

亞內利斯說，這些損失不是大學可以透過收更多國內學生來輕易彌補的，因為國際學生的學費往往比美國學生更高，而美國學生可以享有州內學費和更多財務補助。他預測，大學可能不得不削減課程內容或經濟援助。

雖然國務院可能只是暫停簽證面試，而且川普政府的其他做法也在法院中遇到挑戰，例如聯邦法官暫時阻止禁止哈佛大學招收國際學生的命令，但亞內利斯認為，傷害已經造成。

他指出，即使下週所有這些政策都被逆轉，「我們依然會籠罩在陰影下，因為我們讓世界對美國是否仍是優秀人才首選地點產生了不確定性」。

倫敦政經學院的教授巴爾本身也是國際學生，以傅爾布萊特學者的身分在加州大學柏克萊分校獲得經濟學博士學位。眼見這些不確定性，他表示，如果他仍是有意赴外進修的學生，就不會申請美國學校了。

巴爾也提到，他為大學及未來的學生感到難過，因為他們將無法獲得同樣的留學經驗。「美國狠狠地搬石頭砸自己的腳」。

學生簽證 房地產 加州大學

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