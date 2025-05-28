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哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

編譯周辰陽／即時報導
川普總統25日走在白宮南草坪時比出大拇指。（路透）
川普總統25日走在白宮南草坪時比出大拇指。（路透）

總統川普的「聯合打擊反猶太主義工作小組」4月向哈佛大學提出了一系列具體要求，包括取消多元、平等、共融（DEI）政策和平權措施，交出國際學生和反以色列抗議者的身份資料等。但不僅如此，一位官員告訴紐約郵報，哈佛大學還必須考慮「重大的領導階層變動」，才有可能恢復與政府的談判。

這位知情官員表示，若哈佛的領導團隊不進行改組，雙方「幾乎難以想像」能夠重返談判桌。

該消息人士指出：「哈佛實際上就像是一家企業，和任何企業一樣，有一位執行長，也就是（校長）加伯（Alan Garber），同時也有一個董事會，最終對學校的發展方向具有相當大的影響力。」

他補充說：「我們希望哈佛能重返談判桌，但我認為確實有一些因素正在發揮作用，阻礙這一進程。如果不進行領導階層變動，很難看到重新達成協議的可能。」

消息人士透露，在哥倫比亞大學默許特別工作小組要求的幾天之後，哥大前臨時校長阿姆斯壯（Katrina Armstrong）便辭職，校董會對她領導與川普政府談判的能力失去了信心。

與此同時，根據美國聯邦總務署（GSA）發出的一封信函副本，即便川普政府宣布新一輪約1億美元的經費削減，加伯仍堅持立場，誓言要「堅決」反對政府。

川普 哈佛大學 猶太

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