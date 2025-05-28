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川普打壓 港澳日馬等學府趁機向哈佛生招手

編譯俞仲慈／即時報導
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川普與哈佛對槓，意外成為亞洲國家招收哈佛學生的契機。哈佛大學校園示意圖，非新聞當事者。(路透)
川普與哈佛對槓，意外成為亞洲國家招收哈佛學生的契機。哈佛大學校園示意圖，非新聞當事者。(路透)

川普政府不滿哈佛大學(Harvard University)多元化與親巴勒斯坦的包容立場，不惜以禁發國際學生簽證的方式與哈佛對槓，導致該校數千名國際生人心惶惶，卻意外成為港、澳、日等亞洲國家招收哈佛學生的契機。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，香港科技大學(Hong Kong University of Science and Technology)向哈佛在校生與新生提供無條件入學、學術支援以及簡化入學程序等優惠措施：「此舉是為了應對不斷變化的全球學術圈，強化本校承諾致力於打造世界一流多元學習環境。」

同時香港教育局(Hong Kong Education Bureau)局長蔡若蓮(Christine Choi Yuk-lin)透過社交平台證實：「針對哈佛大學國際生的禁令，教育局第一時間聯繫本地大學並呼籲各校積極應對。」

香港城市大學(City University of Hong Kong)表示該校「正向面臨學業中斷的國際生提供支持，邀請他們來到香港繼續深造」；另外香港理工大學(Hong Kong Polytechnic University)除了開放哈佛學生直接轉學，還不忘向美國頂尖大學國際生招手：「可以考慮將本校作為攻讀大學本科或研究所的替代方案。」

另外澳門教育及青年發展局(Education and Youth Development Bureau)出面呼籲本地大學為哈佛學生提供轉學協助，還有澳門科技大學(Macau University of Science and Technology)則宣布對哈佛國際生提供獎學金、住宿等各種經濟援助。 

日本文部科學大臣阿倍俊子(Toshiko Abe)27日舉行記者會表示：「我們願意與相關機構合作，竭盡全力保障有志向、有才華的年輕人接受教育。」隨後東京大學(University of Tokyo)響應政府政策表示，凡受到簽證禁令影響無法完成學業的哈佛國際生均可暫時接收。

就連馬來西亞「雙威教育集團」(Sunway Education Group)執行長李馥彥(Elizabeth Lee Fuh Yen)也透過LinkedIn向哈佛國際生招手，表示旗下雙威大學(Sunway University)會給予立即轉學的通融待遇。

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