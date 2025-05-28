來美學生簽證面談暫停 將擴大審查國際生社媒

秋天開學季將屆，但川普政府突然宣布暫停來美留學生的簽證面談，而且將增加社群媒體審查，讓預計來美留學的外國學生，增添許多變數。（路透）

根據路透27日取得國務院內部電文，川普 政府已下令所有駐外使領館即起暫停安排申請學生簽證 、交換學者簽證的新面談，因為國務院準備針對國際學生擴大社群媒體 使用調查。國務卿魯比歐(Marco Rubio)在電報中說，國務院將在完成檢討之後，未來幾天便對外國學生、交換學者的簽證申請，頒布社群媒體使用調查更新版規定。

已安排者仍可面試 還沒預約就下架

美國停止學生簽證、交換學者簽證新面試預約的消息，27日由Politico新聞網站搶先披露。魯比歐簽發、註記日期5月27日的電文寫道，已經安排面試的簽證申請人可以根據現行規定進行，還沒被預約的面試時段則下架。

電文寫道，國務院正在檢討F、M、J簽證申請的篩選與背景調查，準備到所有申請人的社群媒體使用都擴大審查。

國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)不願針對媒體報導內容發表評論，僅表示美國將使用「所有工具」(every tool)調查想要入境美國的每一個人。

電文當中指示美國駐外使領館繼續把重點放在為美國公民、移民簽證提供服務，還有防止詐騙。

川普政府官員先前表示，學生簽證持有人、綠卡持有人如果支持巴勒斯坦人或批評以色列在加薩戰爭的行為，便可能遭到驅逐出境，因為這些行為對美國外交政策形成威脅，這些外籍人士也是哈瑪斯組織(Hamas)的支持者。

對川普政策持反對意見的倡議人士則說，川普政府打壓受到美國憲法第一修正案保護的言論自由。

學生恐延後入學 或考慮去其他國家

華爾街日報指出，目前正是春季收到美國大學錄取信的國際學生尋求來美的忙碌季節，他們在秋季學年展開前須獲簽證。但是取消面談可能意味使領館沒有時間安排原本那麼多的學生面談，可能迫使學生延後入讀時間或考慮美國以外的選擇。

Politico新聞網站分析，如果川普政府對所有外國學生及交流學者展開社群媒體使用調查，學生簽證作業時間將嚴重拖延，高度仰賴外國學生增加收入的許多大學也將受到衝擊。

川普政府先前就有社群媒體使用調查檢查要求，但基本上只針對出境之後返回美國、曾經參加抗議以色列在加薩行動的外國學生。

魯比歐發布電文裡並未說明今後社群媒體使用調查想尋找哪些內容，不過電文裡提到川普政府先前公布，旨在清除恐怖份子、打擊反猶太主義的行政命令。