我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

未繳納一費用 南加華人700萬豪宅被拍賣1.7萬

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

編譯周辰陽／即時報導
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子巴倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子巴倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

美國川普政府撤銷哈佛大學招收外籍生資格時，網路出現陰謀論，說川普此舉是因小兒子巴倫（Barron Trump）曾被哈佛、哥倫比亞和史丹佛等名校拒絕錄取。第一夫人梅蘭妮亞現在出面，否認有關巴倫曾被哈佛大學拒絕的「完全不實」謠言。

《每日郵報》27日報導，第一夫人辦公室否認巴倫曾申請哈佛，更不用說遭拒絕錄取。梅蘭妮亞的通訊主任克萊門斯（Nicholas Clemens）在一份聲明中表示：「巴倫沒有申請哈佛大學，任何關於他本人或他人代表他提出申請的說法，都是完全不實的。」

目前尚不清楚關於巴倫遭哈佛大學拒絕錄取的謠言從何而來，不過，當川普4月首次對哈佛大學發動猛烈抨擊時，網路上立刻掀起一陣熱烈討論，懷疑他是因為兒子沒被錄取而大為光火。甚至連民主黨籍的羅德島州聯邦參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）也在「X」針對此事發文，進一步助長相關揣測。

事實查核網站Snopes指出，目前沒有任何確切證據指向巴倫曾遭這些學校拒絕。哈佛大學代表沒有立即回應紐約郵報發出的置評請求。

哈佛大學 川普 梅蘭妮亞

上一則

又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦

下一則

紐時分析：川普終極構想是美中俄三分天下 重回19世紀帝國統治模

延伸閱讀

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事
又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦

又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦
川普前資深顧問呼籲企業「成為資源、不要當反對者」

川普前資深顧問呼籲企業「成為資源、不要當反對者」
美國公共媒體聯合提告川普 指控切斷聯邦資金違憲

美國公共媒體聯合提告川普 指控切斷聯邦資金違憲

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
網瘋傳哈佛因「拒收川普小兒子遭報復」 事實查核結果出爐

網瘋傳哈佛因「拒收川普小兒子遭報復」 事實查核結果出爐
專家：這5個城市適合退休 卻被低估了

專家：這5個城市適合退休 卻被低估了